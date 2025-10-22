Ομάδες

Προμηθέας Π.: Δύσκολο έργο στη Λιθουανία κόντρα στη Ρίτας
Οnsports Τeam 22 Οκτωβρίου 2025, 13:34
ΜΠΑΣΚΕΤ

Προμηθέας Π.: Δύσκολο έργο στη Λιθουανία κόντρα στη Ρίτας

Μία ακόμα νίκη θέλει να προσθέσει στο ενεργητικό του ο Προμηθέας που απόψε αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ρίτας Βίλνιους.

Ο Προμηθέας έχει στρέψει την προσοχή του στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις με την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη να θέλει να προσθέσει μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό της για το Basketball Champions League.

Ο Προμηθέας Πατρών καλείται να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Ρίτας Βίλνιους, θέλοντας να περάσει νικηφόρα από τη Λιθουανία και να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο την αήττητη έως τώρα πορεία του στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Μέχρι στιγμής η ομάδα από την Πάτρα μετράει δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Η κατάταξη στον όμιλο του Προμηθέα

  1. Προμηθέας 2-0
  2. MLP 1-1
  3. Ρίτας Βίλνιους 1-1
  4. Λέγκια Βαρσοβίας 0-2

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (22/10) στο BCL

  • MLP - Λέγκια 19:30
  • Ρίτας - Προμηθέας 19:30
  • Σολέ - Χολόν 21:00
  • Μπανταλόνα - Μπούρσασπορ 21:45


