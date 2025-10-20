Ο Λεμπρόν Τζέιμς προωθεί τη δημιουργία παγκόσμιας λίγκας μπάσκετ στα πρότυπα της Formula 1

Onsports Team

Ο Σέρβος super agent, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη η ιδέα δημιουργίας μίας νέας παγκόσμιας λίγκας, στην οποία εμπλέκεται ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο... καπνός που δημιούργησε τον περασμένο Ιούλιο μια φωτογραφία του Μίσκο Ραζνάτοβιτς με τον Λεμπρόν Τζέιμς, δεν ήταν παραπλανητικός, καθώς εν τέλει υπάρχει και... φωτιά!

Παλαιότερο δημοσίευμα του «Front Office Sports» ισχυριζόταν πως η συνάντηση των δύο ανδρών αφορούσε μια νέα μπασκετική λίγκα που προωθούν ο «Βασιλιάς» και ο Σέρβος ατζέντης.

Κάτι που επιβεβαιώθηκε λίγους μήνες αργότερα από τον ίδιο τον Ραζνάτοβιτς.

Σε συνέντευξή του στη Mozzartsport, ανέφερε πως η πρόθεση δημιουργίας της νέας λίγκας είναι πραγματικότητα και υποστήριξε πως θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για την EuroLeague και το NBA Europe.

«Η ιδέα αυτή υπάρχει εδώ και καιρό και ήδη εργαζόμαστε πάνω σε αυτήν. Η λίγκα θα είναι διαφορετική, όχι για τα κλαμπ, αλλά ακολουθώντας μια αρχή παρόμοια με της Formula 1. Αν συμβεί, θα αποτελέσει ακόμα ένα πλήγμα για την EuroLeague και το NBA, καθώς κάποιοι παίκτες θα επιλέξουν αυτήν την οδό. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος μπροστά μας» εξήγησε ο Ραζνάτοβιτς.