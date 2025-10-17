Ομάδες

Δικαστική απόφαση για «απαράδεκτη συμπεριφορά» της ΕΟΚ και δικαίωση Σκουρτόπουλου
Onsports Team 17 Οκτωβρίου 2025, 21:04
ΜΠΑΣΚΕΤ

Δικαστική απόφαση για «απαράδεκτη συμπεριφορά» της ΕΟΚ και δικαίωση Σκουρτόπουλου

Το ποσό των 200.000 ευρώ καλείται να καταβάλει η διοίκηση της Ομοσπονδίας στον πρώην τεχνικό της Εθνικής ομάδας, μετά τη δικαστική δικαίωση του τελευταίου.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος δικαιώθηκε στη δικαστική διαμάχη που είχε με τη διοίκηση της ΕΟΚ. Ο πρώην Ομοσπονδιακός τεχνικός είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη, η οποία έκρινε υπέρ του και αυτό σημαίνει πως η ΕΟΚ πρέπει να του καταβάλει το ποσό των 200.000 ευρώ.

Το Εφετείο αναγνώρισε «απαράδεκτη συμπεριφορά» προς τον προπονητή. Με αποτέλεσμα να γνωρίσει μια ακόμη δικαστική ήττα η διοίκηση Βαγγέλη Λιόλιου στην ΕΟΚ.

Η καταγγελία που είχε κάνει ο Σκουρτόπουλος προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη, ήταν για απαράδεκτη συμπεριφορά της διοίκησης της Ομοσπονδίας προς το πρόσωπό του. Με το Εφετείο να δέχεται την καταγγελία και να δικαιώνει τον Έλληνα προπονητή. Ο οποίος πρέπει να λάβει 200.000 συν τους τόκους.



