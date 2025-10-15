Europe Cup: Ποδαρικό με το δεξί ο ΠΑΟΚ στην έδρα του

Onsports Team

Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν 85-74 της Τρέπτσα στην πρεμιέρα τους στο Fiba Europe Cup – Κορυφαίος ο Μπράουν.

Με νίκη άρχισε τις υποχρεώσεις του στο Europe Cup ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης φιλοξένησε την Τρέπτσα απ’ το Κόσοβο. Επικράτησε 85-74, σε ένα ματς που φαινόταν πως θα το νικήσει εύκολα αλλά παραλίγο να το κάνει ντέρμπι.

Ο «δικέφαλος» στο 23’ είχε διαφορά 19 πόντων, όμως οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο -1 (71-70). Τότε ο «δικέφαλος» στάθηκε ψύχραιμος και έφτασε στην επικράτηση.

Κορυφαίος ήταν ο Στίβεν Μπράουν (18 πόντοι, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα). Το έργο του στήριξαν οι Κλίβελαντ Μέλβιν (14 πόντοι, με 4/9 τρίποντα), Κέι Τζέι Τζάκσον (14 πόντοι), Τόμας Ντίμσα (13 πόντοι). Πρώτος σκόρερ για την Τρέπτσα ήταν ο ΤζαΚόρι Πέιν (19 πόντοι, 4 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 45-33, 63-55, 85-74

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 14 (4), Κόνιαρης 7 (1), Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζάκσον 14 (1), Τζόουνς 8, Περσίδης 7 (1), Μπράουν 18 (1), Φίλλιος, Μουρ 4, Ντίμσα 13 (2).

ΤΡΕΠΤΣΑ (Αζίζ Μπεκίρ): Πέιν 19, Αρσλάναγκιτς 13 (2), Τούνα, Τμούσιτς 8 (2), Χαρίζι 5 (1), Τζόουνς 9, Μπράουν 13, Καπίτι 7.