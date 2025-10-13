Καρντένας: «Μεγάλη δοκιμασία για μας το παιχνίδι με την Μπιλμπάο»

Οnsports team

Με την κάτοχο του τροπαίου του FIBA Europe Cup Μπιλμπάο θα αναμετρηθεί στην πρεμιέρα της διοργάνωσης το Περιστέρι την Τρίτη (14/10, 21:00) στην Bilbao Arena.

Οι «κυανοκίτρινοι» καλούνται να ανταποκριθούν σ’ ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό σε 48 ώρες από την αναμέτρηση του ελληνικού πρωταθλήματος με την Μύκονο.

Η αποστολή του Περιστερίου αναχώρησε το πρωΐ της Δευτέρας (13/10) για το Μπιλμπάο με ενδιάμεσο σταθμό τη Βαρκελώνη. Ο Βασίλης Ξανθόπουλος δεν έχει στη διάθεση του τον Κώστα Παπαδάκη, ο οποίος πρόσφατα υποβλήθηκε σε επέμβαση, καθώς υπέστη κάταγμα περόνης.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε τις υποχρεώσεις μας στο FIBA Europe Cup και μάλιστα απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Μπιλμπάο, που είναι η κάτοχος του τίτλου. Θα είναι μια μεγάλη δοκιμασία για εμάς και ανυπομονούμε να βγούμε στο γήπεδο και να αγωνιστούμε» υποστήριξε ο Άλβαρο Καρντένας αναφερόμενος στην αναμέτρηση με την Μπιλμπάο.

Όσο για τα σημεία που θα καθορίσουν την εξέλιξη της αναμέτρησης, επισήμανε: «Θα πρέπει να παίξουμε με μεγάλη ένταση στην άμυνα, να ελέγξουμε τα ριμπάουντ και να επιβάλλουμε έναν γρήγορο ρυθμό στην επίθεση».