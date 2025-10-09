Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΟΠΑΠ και Παναθηναϊκός AKTOR γιόρτασαν τα 10 χρόνια κοινής τους πορείας με μια ημέρα γεμάτη εκπλήξεις
Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού AKTOR με μέλη από το top management του ΟΠΑΠ
Onsports Team 09 Οκτωβρίου 2025, 17:51
ΜΠΑΣΚΕΤ

ΟΠΑΠ και Παναθηναϊκός AKTOR γιόρτασαν τα 10 χρόνια κοινής τους πορείας με μια ημέρα γεμάτη εκπλήξεις

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ θα παραμείνει στη φανέλα της ομάδας για ακόμη τρεις αγωνιστικές περιόδους

 

Δίπλα στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, σε κάθε της βήμα, στις ελληνικές διοργανώσεις και τη Euroleague, θα παραμείνει ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, για τρεις ακόμη αγωνιστικές περιόδους.

Μέγας Χορηγός της ομάδας συνεχίζει να είναι το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, το οποίο προσάρμοσε το λογότυπό του στα χρώματα της επίσημης αγωνιστικής εμφάνισης των «Πρασίνων».

Οι δύο πλευρές θα συμπληρώσουν εφέτος 10 χρόνια κοινής πορείας, με συγκινήσεις, προκλήσεις και επιτυχίες, που έχουν μετατρέψει τη χορηγική τους συνεργασία σε μία αληθινή “οικογενειακή” σχέση.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχθηκε στο «σπίτι» της, το Telekom Center Athens, τη διοίκηση του ΟΠΑΠ και καλεσμένους του, για να περάσουν μια μέρα μαζί με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

Εκπρόσωποι του top management του ΟΠΑΠ παρακολούθησαν την προπόνηση της ομάδας και συνομίλησαν με τον προπονητή Ergin Ataman και τους παίκτες, ενώ εργαζόμενοι και καλεσμένοι του ΟΠΑΠ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους αστέρες του Παναθηναϊκού AKTOR και να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Η μέρα ολοκληρώθηκε με ένα ξεχωριστό δείπνο μαζί με τους παίκτες και τα στελέχη του Παναθηναϊκού, εκπλήξεις και αναμνηστικά δώρα.

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

MUNDIAL
Σκωτία – Ελλάδα: Η ενδεκάδα του Γιοβάνοβιτς για το κρίσιμο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ 2026
16 λεπτά πριν Σκωτία – Ελλάδα: Η ενδεκάδα του Γιοβάνοβιτς για το κρίσιμο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ 2026
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Θεραπεία για Σάντσες και Ντέσερς – Πολλοί οι απόντες
28 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Θεραπεία για Σάντσες και Ντέσερς – Πολλοί οι απόντες
BASKET LEAGUE
ΑΕΚ: Η εικόνα του Αρμς αναγκάζει την «Ένωση» να κοιτάζει στην αγορά για σκόρερ
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Η εικόνα του Αρμς αναγκάζει την «Ένωση» να κοιτάζει στην αγορά για σκόρερ
BET
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 34 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
2 ώρες πριν ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 34 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved