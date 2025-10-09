Παναθηναϊκός AKTOR: Χορηγική συνεργασία με την DHI Global Medical Group

Onsports Team

Τη νέα της χορηγική συμφωνία ανακοίνωσε η «πράσινη» ΚΑΕ, αρχίζοντας συνεργασία με τη γνωστή εταιρεία.

Συνέχεια στις χορηγικές συμφωνίες για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την έναρξη συνεργασίας με την πασίγνωστη DHI Global Medical Group.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας της με το DHI Global Medical Group, παγκόσμιο ηγέτη στη μεταμόσχευση μαλλιών, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης.

Η DHI, με εμπειρία 55 ετών, παρουσία σε 75 κέντρα παγκοσμίως και περισσότερους από 250.000 ασθενείς, αποτελεί τον παγκόσμιο ηγέτη στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία της τριχόπτωσης. Έχει αναπτύξει τη μέθοδο DHI Direct Hair Implantation, τη σύγχρονη τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών που εγγυάται απόλυτα φυσικά αποτελέσματα, ασφάλεια και άνεση. Παράλληλα, προσφέρει το καινοτόμο σύστημα διάγνωσης της τριχόπτωσης DHI DSA καθώς και πρωτοποριακές θεραπείες και προϊόντα για την πρόληψη της τριχόπτωσης.

Η συνεργασία αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, θεμελιωμένο σε κοινές αρχές και αξίες, με γνώμονα την καινοτομία, την ποιότητα και την αφοσίωση στην εξέλιξη, στοιχεία που συνδέουν την DHI και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

DHI, το αποτέλεσμα μετράει!

Μάθετε περισσότερα στο dhi.gr».