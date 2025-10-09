Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Χορηγική συνεργασία με την DHI Global Medical Group
Onsports Team 09 Οκτωβρίου 2025, 17:43
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Χορηγική συνεργασία με την DHI Global Medical Group

Τη νέα της χορηγική συμφωνία ανακοίνωσε η «πράσινη» ΚΑΕ, αρχίζοντας συνεργασία με τη γνωστή εταιρεία.

Συνέχεια στις χορηγικές συμφωνίες για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την έναρξη συνεργασίας με την πασίγνωστη DHI Global Medical Group.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας της με το DHI Global Medical Group, παγκόσμιο ηγέτη στη μεταμόσχευση μαλλιών, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης.

Η DHI, με εμπειρία 55 ετών, παρουσία σε 75 κέντρα παγκοσμίως και περισσότερους από 250.000 ασθενείς, αποτελεί τον παγκόσμιο ηγέτη στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία της τριχόπτωσης. Έχει αναπτύξει τη μέθοδο DHI Direct Hair Implantation, τη σύγχρονη τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών που εγγυάται απόλυτα φυσικά αποτελέσματα, ασφάλεια και άνεση. Παράλληλα, προσφέρει το καινοτόμο σύστημα διάγνωσης της τριχόπτωσης DHI DSA καθώς και πρωτοποριακές θεραπείες και προϊόντα για την πρόληψη της τριχόπτωσης.

Η συνεργασία αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, θεμελιωμένο σε κοινές αρχές και αξίες, με γνώμονα την καινοτομία, την ποιότητα και την αφοσίωση στην εξέλιξη, στοιχεία που συνδέουν την DHI και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

DHI, το αποτέλεσμα μετράει!

Μάθετε περισσότερα στο dhi.gr».



Ροή ειδήσεων

MUNDIAL
Σκωτία – Ελλάδα: Η ενδεκάδα του Γιοβάνοβιτς για το κρίσιμο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ 2026
16 λεπτά πριν Σκωτία – Ελλάδα: Η ενδεκάδα του Γιοβάνοβιτς για το κρίσιμο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ 2026
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Θεραπεία για Σάντσες και Ντέσερς – Πολλοί οι απόντες
27 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Θεραπεία για Σάντσες και Ντέσερς – Πολλοί οι απόντες
BASKET LEAGUE
ΑΕΚ: Η εικόνα του Αρμς αναγκάζει την «Ένωση» να κοιτάζει στην αγορά για σκόρερ
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Η εικόνα του Αρμς αναγκάζει την «Ένωση» να κοιτάζει στην αγορά για σκόρερ
BET
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 34 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
2 ώρες πριν ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 34 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved