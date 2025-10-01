Ομάδες

Βενέτσια – Άρης 81-85: Θριαμβευτική πρεμιέρα στο Eurocup
EUROCUP BASKETBALL
Onsports Team 01 Οκτωβρίου 2025, 00:46
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Άρης ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το φετινό του «ταξίδι» στο Eurocup, καθώς νίκησε τη Βενέτσια στην Ιταλία.

Οι «κίτρινοι» μπήκαν στη νέα εποχή με μια σπουδαία νίκη κόντρα στην ομάδα της Βενετίας, η οποία ήταν το φαβορί της αναμέτρησης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μπράις Τζόουνς, ο οποίος πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, έχοντας 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ο Άρης δεν μπήκε καλά στο ματς, αλλά σταδιακά ανέβασαν την απόδοση τους και σημειώνοντας 29 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο, ανέτρεψαν τα δεδομένα. Στο τέλος, βέβαια, χρειάστηκε να πετύχουν «μεγάλα» σουτ και να βγάλουν καθοριστικές άμυνες.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-20, 49-49, 65-70, 81-85
ΒΕΝΕΤΣΙΑ (Σπάχια): Τεσιτόρι 4 (5ριμπ.), Κόουλ 8 (1), Χόρτον 13 (7ριμπ.), Λέβερ 4, Ντε Νικόλαο, Κάντι 7 (1), Μπόουμαν 14 (1), Ουίτλ 4 (1), Νίκολιτς, Παρκς 9 (1), Ουίλτζερ 12 (2τρ., 5ασ.), Βαλεντάιν 6 (1τρ., 6ασ.).
ΑΡΗΣ (Καράιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 2, Τζόουνς 26 (1τρ., 8ριμπ., 6ασ.), Φορμπς 18 (3), Φόρεσετερ 2, Πουλιανίτης 10 (2τρ., 5ριμπ.), Γκιουζέλης 2, Μποζωρίδης 4 (7ριμπ.), Καζαμίας, Ενόκ 8, Χάρελ 13 (2τρ., 7ριμπ.).



