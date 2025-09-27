Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

To troll της... χρονιάς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Συγχαρητήρια στους Super Cup Winners»
Onsports Team 27 Σεπτεμβρίου 2025, 22:50
ΜΠΑΣΚΕΤ

To troll της... χρονιάς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Συγχαρητήρια στους Super Cup Winners»

Με μια ανάρτηση γεμάτη... νόημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε το σχόλιό της για την παρωδία της Ρόδου και τον τελικό και γνωστό εκ των προτέρων νικητή της. 

Αμέσως μετά το τέλος της φαρσοκωμωδίας της Ρόδου με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει την νίκη του επί του Προμηθέα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησή της στα social media έστειλε τα γεμάτα... νόημα συγχαρητήριά τους στους winners της διοργάνωσης που... δυσφήμησε το άθλημα. 

Δείτε την ανάρτηση:



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League Βαθμολογία: Πρώτος ο Ολυμπιακός πριν τα ματς των «δικεφάλων»
15 λεπτά πριν Super League Βαθμολογία: Πρώτος ο Ολυμπιακός πριν τα ματς των «δικεφάλων»
ΜΠΑΣΚΕΤ
To troll της... χρονιάς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Συγχαρητήρια στους Super Cup Winners»
1 ώρα πριν To troll της... χρονιάς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Συγχαρητήρια στους Super Cup Winners»
SUPER LEAGUE
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτο «στραβοπάτημα» στην εποχή Μανόλο Χιμένεθ
1 ώρα πριν Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτο «στραβοπάτημα» στην εποχή Μανόλο Χιμένεθ
ΜΠΑΣΚΕΤ
O Γιάννης Αντετοκούνμπο δίπλα στο τμήμα μπάσκετ Νοητικής Αναπηρίας του Παναθηναϊκού
2 ώρες πριν O Γιάννης Αντετοκούνμπο δίπλα στο τμήμα μπάσκετ Νοητικής Αναπηρίας του Παναθηναϊκού
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved