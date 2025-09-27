Ομάδες

Ολυμπιακός – Προμηθέας: Χωρίς τον «ερυθρόλευκο» Καραγιαννίδη οι Πατρινοί
Onsports Team 27 Σεπτεμβρίου 2025, 19:46
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Προμηθέας: Χωρίς τον «ερυθρόλευκο» Καραγιαννίδη οι Πατρινοί

Η συμφωνία της ομάδας του Πειραιά για την απόκτηση του Αντώνη Καραγιαννίδη και ο δανεισμός του στην ομάδα της Πάτρας, αφήνει τον Έλληνα σέντερ εκτός του αποψινού τελικού.

Ο αποψινός τελικός στην Ρόδο μεταξύ Ολυμπιακού και Προμηθέα αποτελεί ένα σύγχρονο… θέατρων σκιών. Πολλών σκιών.

Φέτος, ο θεσμός που κάθε χρόνο είναι και… χειρότερος, που κάθε χρόνο πέφτει ολοένα και πιο χαμηλά, έχει χτυπήσει… κόκκινο.

Μετά από όλες τις παλινωδίες που έγιναν προκειμένου να γίνουν με το ζόρι αυτοί οι τρεις αγώνες, στο νησί της Ρόδου, ήρθε και το σκηνικό με τον Αντώνη Καραγιαννίδη για να «δέσει» το γλυκό.

Πριν από λίγο καιρό ο Ολυμπιακός αποφάσισε να αγοράσει από τον Προμηθέα Πατρών τον Αντώνη Καραγιαννίδη έναντι του εντυπωσιακού ποσού των 500.000 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά οι άνθρωποι των «ερυθρόλευκων» αν και δαπάνησαν μισό εκατομμύριο για την αγορά του παίκτη (μόνο για την αγορά, χωρίς τα λεφτά του Έλληνα σέντερ) αποφάσισαν να τον αφήσουν δανεικό στον Προμηθέα. Όμως, σύμφωνα πάντα με τη συνήθη τακτική τους φρόντισαν να θέσουν στη συμφωνία και τον όρο να μην αγωνίζεται στα παιχνίδια απέναντι στον Ολυμπιακό.

Και έτσι, στον αποψινό τελικό των τριών αγώνων της Ρόδου ο Προμηθέας θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει τους «ερυθρόλευκους» χωρίς τον έναν εκ των κορυφαίων παικτών του.



