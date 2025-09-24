Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ έκανε πραγματικότητα την επιθυμία εκατομμυρίων φιλάθλων
Οnsports Τeam 24 Σεπτεμβρίου 2025, 12:30
ΜΠΑΣΚΕΤ

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ έκανε πραγματικότητα την επιθυμία εκατομμυρίων φιλάθλων

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ έκανε πραγματικότητα την επιθυμία εκατομμυρίων φιλάθλων - Κέντρικ Ναν και Τζέριαν Γκραντ αποκαλύπτουν την εντυπωσιακή αλλαγή στις εφετινές φανέλες του μπασκετικού Παναθηναϊκού (vid)

Μια πολύ ευχάριστη έκπληξη επεφύλασσε το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού AKTOR κατά την αποκάλυψη των νέων εμφανίσεων.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, Μέγας Χορηγός της ομάδας, άκουσε την επιθυμία των φιλάθλων, πήρε πρωτοβουλία και προσάρμοσε τα χρώματα του λογοτύπου που κοσμεί τη φανέλα του συλλόγου.

Με ένα απολαυστικό βίντεο, με πρωταγωνιστές τους Κέντρικ Ναν και Τζέριαν Γκραντ, το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ έκανε σήμερα τα αποκαλυπτήρια της αλλαγής προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στους φιλάθλους.

Οι εκπλήξεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ δεν σταματούν εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται πολύ σύντομα μια ακόμα αποκάλυψη που θα ταράξει τα νερά.

Δείτε το βίντεο:

 

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ έκανε πραγματικότητα την επιθυμία εκατομμυρίων φιλάθλων - Κέντρικ Ναν και Τζέριαν Γκραντ αποκαλύπτουν την εντυπωσιακή αλλαγή στις εφετινές φανέλες του μπασκετικού Παναθηναϊκού (vid)
22 λεπτά πριν Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ έκανε πραγματικότητα την επιθυμία εκατομμυρίων φιλάθλων
EUROLEAGUE
Ιδού η νέα εντυπωσιακή και καταπράσινη φανέλα των 7 αστεριών
47 λεπτά πριν Ιδού η νέα εντυπωσιακή και καταπράσινη φανέλα των 7 αστεριών
BET
Οι ευρωπαϊκοί αγώνες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού με αμέτρητες αγορές, Bet Builder Ready από Πάμε Στοίχημα
1 ώρα πριν Οι ευρωπαϊκοί αγώνες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού με αμέτρητες αγορές, Bet Builder Ready από Πάμε Στοίχημα
EUROPA LEAGUE
«Πετάει» για Ελβετία ο Παναθηναϊκός
1 ώρα πριν «Πετάει» για Ελβετία ο Παναθηναϊκός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Porto Leone, η πρεμιέρα: Συγκλόνισαν Ρένεση - Ασλάνογλου αλλά για το Χ η έκπληξη ήταν ο Συσσοβίτης