Επίσημο: Στην Εθνική Ισπανίας ο Τσους Ματέο

Οnsports Τeam

Η Ομοσπονδία της Ισπανίας ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του Σέρχιο Σκαριόλο ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Τσους Ματέο.

Η Ισπανική Ομοσπονδία δεν άργησε να βρει τον αντικαταστάτη του Σέρχιο Σκαριόλο για τον πάγκο της Εθνικής ομάδας.

Και αυτός δεν είναι άλλος από τον μέχρι πρότινος τεχνικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσους Ματέο ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα την τεχνική ηγεσία της Εθνικής ομάδας.