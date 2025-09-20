Ομάδες

Γυναίκα τραυματίστηκε από αυτοκίνητο στο Ηράκλειο, έξω από το κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού
Onsports Team 20 Σεπτεμβρίου 2025, 07:44
ΜΠΑΣΚΕΤ

Μετά τον φιλικό αγώνα του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο στο πάρκινγκ του κλειστού και χρειάστηκε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Λίγο μετά το τέλος του φιλικού αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αρμάνι Μιλάνο, οι φίλαθλοι αποχωρούσαν από το κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στο πάρκινγκ του γηπέδου, ένα αυτοκίνητο χτύπησε μια γυναίκα.

Αμέσως έσπευσαν οι πάντες να βοηθήσουν τη γυναίκα, ενώ από τα αποδυτήρια βγήκαν και μέλη του ιατρικού τιμ του Ολυμπιακού για να βοηθήσουν.

Μετά το ατύχημα η γυναίκα αισθανόταν έντονους πόνους στο πόδι και έμεινε στο έδαφος. Όπως διαπιστώθηκε όμως, ευτυχώς δεν είχε κάποιο σημαντικό τραυματισμό.

Από τον πανικό που επικράτησε, βγήκαν και παίκτες να δουν τι συμβαίνει. Μάλιστα ο Κώστας Παπανικολάου απασχολούσε τα παιδιά της τραυματισμένης γυναίκας.

 



