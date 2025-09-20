Γυναίκα τραυματίστηκε από αυτοκίνητο στο Ηράκλειο, έξω από το κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού

Onsports Team

Μετά τον φιλικό αγώνα του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο στο πάρκινγκ του κλειστού και χρειάστηκε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Λίγο μετά το τέλος του φιλικού αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αρμάνι Μιλάνο, οι φίλαθλοι αποχωρούσαν από το κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στο πάρκινγκ του γηπέδου, ένα αυτοκίνητο χτύπησε μια γυναίκα.

Αμέσως έσπευσαν οι πάντες να βοηθήσουν τη γυναίκα, ενώ από τα αποδυτήρια βγήκαν και μέλη του ιατρικού τιμ του Ολυμπιακού για να βοηθήσουν.

Μετά το ατύχημα η γυναίκα αισθανόταν έντονους πόνους στο πόδι και έμεινε στο έδαφος. Όπως διαπιστώθηκε όμως, ευτυχώς δεν είχε κάποιο σημαντικό τραυματισμό.

Από τον πανικό που επικράτησε, βγήκαν και παίκτες να δουν τι συμβαίνει. Μάλιστα ο Κώστας Παπανικολάου απασχολούσε τα παιδιά της τραυματισμένης γυναίκας.