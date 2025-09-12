Παναθηναϊκός: 29 χρόνια από την κατάκτηση του Διηπειρωτικού Κυπέλλου

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός γιορτάζει μια ακόμα τεράστια επέτειο της λαμπρής ιστορίας του, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 29 ολόκληρα χρόνια από την κατάκτηση του Διηπειρωτικού Κυπέλλου.

Το πρώτο ευρωπαϊκό ο ΠΑΟ θα το πάρει. Και το πήρε. Όπως και το πρώτο Διηπειρωτικό.

Σήμερα, 12/9/2025 συμπληρώνονται 29 ολόκληρα χρόνια από την ημέρα που η ομάδα-φόβητρο του Παύλου Γιαννακόπουλου πανηγύρισε έναν ακόμα τεράστιο τίτλο. Οι "πράσινοι" είχαν φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας το πρώτο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο "Παλέ Ντε Μπερσί" του Παρισιού κόντρα στην Μπαρτσελόνα και τώρα ήταν η σειρά του Διηπειρωτικού.

Στον πρώτο αγώνα ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 89-83, αλλά στους δύο επόμενους που φιλοξενήθηκαν στην Αθήνα οι «πράσινοι» πήραν τις νίκες που χρειάζονταν με 83-78 και 101-76, φτάνοντας στην κατάκτηση του Διηπειρωτικού Κυπέλλου.

«Μια ημερομηνία που θα λάμπει για πάντα στο ημερολόγιό μας, καθώς σηματοδοτεί την ημέρα που κερδίσαμε το Διηπειρωτικό Κύπελλο», ανέφερε η ανάρτηση του Παναθηναϊκού.