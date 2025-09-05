Ομάδες

Sold out το Παρτιζάν - ΠΑΟΚ στο ανοικτό του Βελιγραδίου
Οnsports Τeam 05 Σεπτεμβρίου 2025, 07:44
ΜΠΑΣΚΕΤ

Sold out το Παρτιζάν - ΠΑΟΚ στο ανοικτό του Βελιγραδίου

Παρτιζάν και ΠΑΟΚ θα δώσουν φιλικό στο ανοικτό γήπεδο του Βελιγραδίου, με την ομάδα της Σερβίας να ανακοινώνει το sold out και οι πληροφορίες να θέλουν την αναμέτρηση να γίνει από το βλέμμα των οπαδών και των δύο ομάδων. 

Μέσα σε ελάχιστες ώρες τα εισιτήρια της μεγάλης «ασπρόμαυρης» αναμέτρησης στο Βελιγράδι, έγιναν... καπνός, με το Παρτιζάν-ΠΑΟΚ να διεξάγεται σε γεμάτες κερκίδες.

Ένα ιστορικό φιλικό, καθώς θα είναι το πρώτο μεταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά το μπάσκετ και μάλιστα σε «ανοιχτό» γήπεδο στην Arena του Βελιγραδίου.

Σε ένα τουρνουά που μετέχει και η Ζενίτ, το φιλικό του ΠΑΟΚ απέναντι στην Παρτιζάν θα διεξαχθεί σε γεμάτες εξέδρες και, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, με φιλάθλους και των δύο ομάδων.

Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, όσοι φίλαθλοι αγόρασαν εισιτήρια για τον αγώνα με την Παρτιζάν, θα έχουν δωρεάν είσοδο στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Ζενίτ.



