Ξεχωριστή στιγμή για τον Κρόνο: Υποδέχθηκε τον πρώτο ξένο της ιστορίας του

Facebook / Kronos B.C.

Οnsports Τeam

Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Κρόνου βρίσκεται ο Άαρον Ντελόνεϊ, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο ξένο στην ιστορία της ομάδας.

Ο 24χρονος γκαρντ έφτασε στη χώρα μας για να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του Αγίου Δημητρίου στη National League 1.

Ο Ντελόνεϊ, ο οποίος είχε την πρώτη συνομιλία με τον κόουτς Καραμπά και την ευκαιρία να μιλήσει με τους νέους συμπαίκτες του, εντάχθηκε στην προετοιμασία του Κρόνου.

Η ανακοίνωση του Κρόνου

«Ο πρώτος ξένος στην ιστορία του Κρόνου BC PLASIS έφτασε Ελλάδα. Μετά από ένα πολύωρο ταξίδι ο Aaron Deloney έφτασε στην χώρα μας έτοιμος για να… ζήσει μεγάλες στιγμές όπως εκμυστηρεύτηκε στον Γενικό Αρχηγό της ομάδας μας, Στέφανο Καραγιάννη που τον υποδέχτηκε τα ξημερώματα στο «Ελ. Βενιζέλος». Ο 24χρονος γκαρντ, όμως, μεταξύ άλλων έκρυβε και μία… έκπληξη στις βαλίτσες του, καθώς ξάφνιασε τους πάντες έχοντας μαζί του και το… διαρκείας του! Μπορεί τα διαρκείας να τέθηκαν στην κυκλοφορία μόλις πριν από λίγες ημέρες, όμως ο Αμερικανός φρόντισε να έρθει πλήρως προετοιμασμένος στη χώρα μας.

Για όσους δεν έχουν προμηθευτεί ακόμα τα νέα εισιτήρια διαρκείας του Κρόνου BC PLASIS που θα τους εξασφαλίσει μία θέση στους αγώνες της αντρικής και της γυναικείας ομάδας, καλό είναι να επικοινωνήσουν άμεσα με την Γραμματεία στο 210 9734794 γιατί όπως αποδεικνύεται υπάρχει ζήτηση και από την…. Αμερική!!!! Σχετικά με τις κατηγορίες έχουν ως εξής:

VIP: 1000 €

Gold: 500 €

Premium: 200 €

Silver: 100 €

Simple: 50 €»