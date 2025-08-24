Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Εθνική Ελλάδας: «Κόπηκε» ο Ζούγρης – Η 12άδα του Ευρωμπάσκετ
Onsports Team 24 Αυγούστου 2025, 23:15
ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: «Κόπηκε» ο Ζούγρης – Η 12άδα του Ευρωμπάσκετ

Ο νεαρός σέντερ είναι ο τελευταίος που ολοκληρώνει την παρουσία του στην Εθνική πριν το Eurobasket – Οι επιλογές του Βασίλη Σπανούλη.

Με τον Βαγγέλη Ζούγρη να μένει εκτός τελικής επιλογής, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας ενόψει Eurobasket 2025. Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε πως ο νεαρός ψηλός δε θα είναι στους αγώνες της διοργάνωσης, καθώς δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική αποστολή.

Έτσι διαμορφώθηκε το τελικό ρόστερ της Ελληνικής ομάδας που θα δώσει «μάχη» για ένα μετάλλιο στη διοργάνωση. Αξιοσημείωτη η παρουσία του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ που τα πήγε εξαιρετικά στην προετοιμασία.

Η 12αδα της Ελλάδας για το Ευρωμπάσκετ:

Κώστας Παπανικολάου

Κώστας Σλούκας

Γιάννης Αντετοκουνμπο

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Ντίνος Μήτογλου

Θανάσης Αντετοκούνμπο

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Δημήτρης Κατσίβελης

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

Βασίλης Τολιόπουλος

Κώστας Αντετοκούνμπο.

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League: Τα highlights του ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
2 ώρες πριν Super League: Τα highlights του ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Οι ευχές της Παρί Σεν Ζερμέν στον Ρενάτο Σάντσες
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Οι ευχές της Παρί Σεν Ζερμέν στον Ρενάτο Σάντσες
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: «Θα πρέπει το ιατρικό επιτελείο μας να… δουλέψει σαν τρελό» - Όσα είπε ο Νίκολιτς
2 ώρες πριν ΑΕΚ: «Θα πρέπει το ιατρικό επιτελείο μας να… δουλέψει σαν τρελό» - Όσα είπε ο Νίκολιτς
SUPER LEAGUE
Super League Βαθμολογία: Αρχή με χαμόγελα και τρεις βαθμούς για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
2 ώρες πριν Super League Βαθμολογία: Αρχή με χαμόγελα και τρεις βαθμούς για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved