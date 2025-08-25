Εντυπωσιασμένος ο Γιαμπουσέλε από το Telekom Center Athens

Onsports Team

Ο σταρ της Εθνικής Γαλλίας και του ΝΒΑ, επισήμανε πως είναι εκπληκτικό το γήπεδο του Παναθηναϊκού το οποίο είδε για πρώτη φορά μετά την φυγή του για τις ΗΠΑ.

Ο Ζέρσον Γιαμπουσέλε έφυγε από την Ευρώπη για να δοκιμάσει την τύχη του στις ΗΠΑ και το ΝΒΑ. Ο Γάλλος διεθνής τα καταφέρνει περίφημα εκεί και δικαίως θεωρείται ένας απ’ τους κορυφαίους παίκτες των «τρικολόρ».

Ο φόργουορντ των Γάλλων, πάτησε για πρώτη φορά το ανακαινισμένο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ), με αφορμή την προπόνηση για το φιλικό με την Εθνική Ελλάδος. Και όπως δήλωσε στο BasketNews, εντυπωσιάστηκε:

«Έχουν ένα νέο γήπεδο, φαίνεται εκπληκτικό, μου αρέσει το παρκέ, είναι λίγο διαφορετικό, οπότε ανυπομονώ να παίξω εδώ», ανέφερε ο Γιαμπουσέλε.