Εθνική Ελλάδος: «Κόπηκαν» Χουγκάζ και Μπαζίνας – Την Κυριακή η αποστολή για το Eurobasket
Onsports Team 23 Αυγούστου 2025, 16:28
ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδος: «Κόπηκαν» Χουγκάζ και Μπαζίνας – Την Κυριακή η αποστολή για το Eurobasket

Ακόμη δύο παίκτες ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στην προετοιμασία της Εθνικής για το Ευρωμπάσκετ, με τον Βασίλη Σπανούλη να ανακοινώνει τις τελικές του επιλογές την Κυριακή (24/8).

Μετά το «κόψιμο» του Όμηρου Νετζήπογλου από την αποστολή της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, ακολούθησαν ακόμη δύο παίκτες. Νίκος Χουγκάζ και Νάσος Μπαζίνας ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στην προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος ενόψει Eurobasket.

Αυτό αποφάσισε ο Βασίλης Σπανούλης και πλέον η Εθνική έχει 13 παίκτες στη διάθεσή της. Με την τελική αποστολή να γνωστοποιείται την Κυριακή 24/8, μετά το φιλικό με τη Γαλλία. Κι αυτή θα είναι που θα ταξιδέψει για την Κύπρο.

Οι 13 παίκτες της Εθνικής αυτή τη στιγμή, είναι οι:

Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Κώστας Παπανικολάου, Ντίνος Μήτογλου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο.

 



