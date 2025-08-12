Ομάδες

Ο Νίκος Γκάλης ξεσπά για ΑΙ video που τον δείχνει σε αναπηρικό αμαξίδιο
Οnsports Τeam 12 Αυγούστου 2025, 16:11
ΜΠΑΣΚΕΤ

Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο εμφανίζεται ο Νίκος Γκάλης σε ένα παραπλανητικό βίντεο που τα τελευταία 24ωρα κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Στην καταγγελία ενός ψευδούς περιστατικού προχώρησε ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης μέσα από τα social media.

Πρόκειται για ένα βίντεο που είναι καταφανώς δημιουργημένο από την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο ωστόσο αναπαράχθηκε από πολλούς λογαριασμούς, δημιουργώντας σύγχυση και ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του.

Ο Νίκος Γκάλης θέλησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να καθησυχάσει διαψεύδοντας το περιεχόμενο του βίντεο.

«Αν και φαίνεται αυτονόητο πως είναι fake, οφείλω να επισημάνω σε όλους να είναι πολύ προσεκτικοί με λογαριασμούς στο TikTok κυρίως, που δημιουργούν AI videos με στόχο να εξαπατήσουν τον κόσμο. Προφανώς δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Νίκος Γκάλης σε μία προσπάθεια να υπενθυμίσει τους κινδύνους πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη, κυρίως όταν χρησιμοποιείται για παραπλάνηση, αλλοίωση προσωπικών δεδομένων ή ακόμα και ψεύτικες ειδήσεις.



