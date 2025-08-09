Ελλάδα – Σερβία 66-76: Έλειπε ο Γιάννης, ήταν εκεί Μήτογλου και Σλούκας για να παλέψουν

Onsports Team

Οι Σέρβοι ανώτεροι από την Εθνική Ελλάδας που δεν είχε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και πάλι, όμως βρέθηκαν σε καλό βράδυ ο Ντίνος Μήτογλου, ο Κώστας Σλούκας και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ήττα για την Εθνική ομάδα στο τουρνουά της Κύπρου από τη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ήταν μαχητικό, όμως του έλειψε το μέγεθος και οι λύσεις σε κρίσιμα σημεία απέναντι στην παρέα του Νίκολα Γιόκιτς. Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση το ματς της Κυριακής (10/8) με το Ισραήλ.

Περίπου 3,5 λεπτά πριν το τέλος η Εθνική μείωσε στους 3 πόντους, αλλά οι Σέρβοι είχαν περισσότερες λύσεις και έφτασαν στην επικράτηση. Κορυφαίος για την Ελλάδα σε ακόμη ένα ματς ο Μήτογλου με 18 πόντους. Τον ακολούθησε ο Σλούκας με 11 και ο Ντόρσεϊ με 10.

Από τους Σέρβους, ξεχώρισε ο Γιόκιτς με 23 πόντους και 19 ριμπάουντ! Μπογκντάνοβιτς 11 και Γιόβιτς 9 πόντους.

Η Εθνική μας ομάδα δεν είχε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που έχει μείνει στην Αθήνα, αλλά ούτε τον Βασίλη Τολιόπουλο. Από την άλλη για τους Σέρβους απουσίαζε ο Βασίλιε Μίσιτς.

Η Ελλάδα άρχισε εξαιρετικά το ματς και ακολουθούσε το ρυθμό των Σέρβων με ευκολία. Έχοντας για σημείο αναφοράς τον Μήτογλου, το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 26-26.

Στη δεύτερη περίοδο οι Σέρβοι έγιναν πιο σκληροί στην άμυνα, το rotation δυσκόλεψε την ελληνική επίθεση και έτσι οι αντίπαλοί μας έφτασαν στο +9 στο 20’ (43-34).

Στο τρίτο δεκάλεπτο τα δεδομένα δεν άλλαξαν, οι Σέρβοι έκαναν κι αυτοί μεγάλο rotation, ο Γιόκιτς έμεινε κυρίως στον πάγκο αλλά η διαφορά έμενε στα όρια του διψήφιου. Και έτσι στο 30’ το σκορ ήταν 55-47.

Η τέταρτη περίοδος άρχισε με την Εθνική να προσπαθεί να μειώσει, αλλά η ομάδα του Πέσιτς έφτασε στο +11 (60-49). Με συνεχόμενα τρίποντα από Παπανικολάου και Σλούκα η διαφορά μειώθηκε στους 5 στα 3:41 πριν το τέλος (68-63). Με τρίποντο του Μήτογλου έγινε το 69-66. Ο Αβράμοβιτς «απάντησε» για το 72-66, με τον ίδιο να κάνει το 74-66 στο 38’. Το τελικό σκορ ήταν 76-66 με ένα καλάθι του Γιόκιτς.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-26, 34-43, 47-55, 66-76

ΣΕΡΒΙΑ (Σβέτισλαβ Πέσιτς): Πετρούσεφ 3, Νίκολα Γιόβιτς 9 (2), Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς 11 (1), Γιόκιτς 23, Αβράμοβιτς 5 (1), Κοπρίβιτσα, Μαρίνκοβιτς 6 (2), Βούκσεβιτς 7, Ντόμπριτς, Γκούντουριτς 4, Στέφαν Γιόβιτς 6, Νταβιντόβατς, Μιλουτίνοβ 2, Τόπιτς.

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 10 (2), Παπανικολάου 6 (2), Κατσίβελης 2, Σαμοντούροφ 4 (1), Μήτογλου 18 (2), Λαρεντζάκης 8 (1), Σλούκας 11 (2), Καλαϊτζάκης, Καραγιαννίδης, Χουγκάζ, Κώστας Αντετοκούνμπο 7, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Νικολαΐδης, Μπαζίνας.