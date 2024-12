Υποψήφιος για το Naismith Hall of Fame ο Παναγιώτης Γιαννάκης

Onsports Team

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι μία απ’ τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού μπάσκετ. Τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής, με τεράστιες επιτυχίες σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο. Ειδικά με την Εθνική Ελλάδας έχει κατακτήσει το Ευρωμπάσκετ και ως παίκτης και από την άκρη του πάγκου.

Στα 65 του χρόνια και όντας ήδη μέλος του FIBA Hall of Fame από το 2021, είναι έτοιμος για την ύψιστη τιμή κάθε ανθρώπου του μπάσκετ. Είναι πλέον υποψήφιος για ένταξη στο Naismith Hall of Fame!

Με την class 2025 είναι πιθανό ο Γιαννάκης να βρεθεί εκεί που υπάρχουν μόνο οι μεγαλύτεροι θρύλοι του αθλήματος. Το 2017, μάλιστα, είχε ενταχθεί ο Νίκος Γκάλης. Μαζί του είναι υποψήφιοι και αρκετοί ακόμη, όπως ο Καρμέλο Άντονι, ο Ντοκ Ρίβερς, ο Ντουάιτ Χάουαρντ, αλλά και ο Ισπανός, Μαρκ Γκασόλ.

Στο NBA All Star Weekend θα ανακοινωθούν οι φιναλίστ (μέσα Φλεβάρη) και στις 5 Απριλίου θα ανακοινωθεί η class of 2025 που θα ενταχθεί στο Hall of Fame.