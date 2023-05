ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Επίσημα τέλος ο Μιλουτίνοφ | Το μήνυμά του (video)

Οι «τίτλοι τέλους» στη συνεργασία των δύο πλευρών έπεσαν και επίσημα. Ο διεθνής άσος δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του, μια και όπως τόνισε, έφτασε η ώρα να προχωρήσει. Μάλιστα, το όνομά του «παίζει» δυνατά για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, τη στιγμή που η Βίρτους Μπολόνια έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτησή του.

Ο 28χρονος άσος αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια στην «ομάδα του στρατού», αναδείχθηκε την φετινή σεζόν MVP στην VTB League, ενώ σε 119 αγώνες με τη φανέλα των Ρώσων είχε 12,2 πόντους, 8,6 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 0,6 τάπες κατά μέσο όρο.

«Σε ευχαριστούμε, Νίκο! Μετά τη λήξη του συμβολαίου του, ο σέντερ Νίκολα Μιλουτίνοφ αποχωρεί από την ομάδα μας».

Thank you, Niko! ❤️? Upon expiration of his contract, center Nikola Milutinov leaves our team. To the chagrin of all CSKA fans, the four-year path of the Serbian big man in our team has come to an end. pic.twitter.com/2HtpZdjzfg

Από την πλευρά του, ο Αντρέι Βατούτιν ανέφερε: «Ο Νίκολα είναι ένας από τους τρεις καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, σέντερ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Επίσης είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Πέρσι είχε την ευκαιρία να φύγει για μια ομάδα της Ευρωλίγκας, αλλά με διαβεβαίωσε πως θα έμενε και ήθελε να βοηθήσει την ΤΣΣΚΑ να κατακτήσει ξανά τον τίτλο. Δεν μπορέσαμε να πάρουμε το τρόπαιο, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την αφοσίωσή του».

Και ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας κατέληξε: «Έδειξε χαρακτήρα, επαγγελματισμό και παρά τους τραυματισμούς διάθεση να βοηθήσει σε κάθε παιχνίδι. Είναι αδύνατο να αντικατασταθεί ένας τέτοιος παίκτης, αλλά έτσι είναι η ζωή. Είναι δύσκολο να εκφράσω με λόγια την ευγνωμοσύνη μου σε αυτόν. Του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες στο υψηλότερο επίπεδο. Θα μας λείψει και θα τον παρακολουθούμε στη νέα του ομάδα».

Τέλος, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σχολίασε: «Είναι δύσκολο να πεις αντίο σε όλους τους φανταστικούς συμπαίκτες, φίλους και φιλάθλους που συνάντησα στην ΤΣΣΚΑ και τη Μόσχα. Απόλαυσα κάθε στιγμή που έπαιξα εδώ. Ήταν τιμή μου να παίξω σε ένα τόσο μεγάλο και ιστορικό κλαμπ. Όμως είναι η ώρα να προχωρήσω. Εύχομαι καλή τύχη σε όλους. Είμαι βέβαιος πως η ΤΣΣΚΑ θα επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης και θα ξανασυναντηθούμε».

? Nikola Milutinov:

It is hard to say goodbye to all amazing teammates, friends and fans that I met in CSKA and in Moscow. I enjoyed every minute of being and playing there. It was a big honor to play for such a great and historical club. But it’s time to move on. pic.twitter.com/UmFEQVdq1Y