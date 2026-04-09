NBA: Καμία αντίσταση των Μπακς στους Πίστονς - Ηχηρό μήνυμα ενόψει play offs
Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο - AP Photo/Duane Burleson
Onsports Team 09 Απριλίου 2026, 09:48
NBA / Μιλγουόκι Μπακς / Ντιτρόιτ Πίστονς

Οι Πίστονς πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς, φτάνοντας σε μια ευρεία νίκη 137-111.

Η ομάδα του Ντιτρόιτ έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν, λίγο πριν την έναρξη των play offs. Το παιχνίδι σημαδεύτηκε και από την επιστροφή του Κέιντ Κάνινγχαμ στην αγωνιστική δράση.

Τα «Πιστόνια» είδαν τον ηγέτη τους να επιστρέφει μετά την περιπέτεια υγείας που τον κράτησε εκτός, με τον Κάνινγχαμ να δίνει άμεσα το στίγμα του, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην άνετη επικράτηση της ομάδας του.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, οι Πίστονς επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, δείχνοντας αποφασισμένοι να μην αφήσουν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Μπακς. Με επιθετική πολυφωνία και σταθερότητα στην απόδοσή τους σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, έφτασαν με χαρακτηριστική ευκολία στο τελικό αποτέλεσμα.

Για ένα ακόμα ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ήταν στα πλάνα του Ντοκ Ρίβερς, τη στιγμή που οι Άλεξ Αντετοκούνμπο και Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκαν κάτι παραπάνω από 4 λεπτά, έκαστος, με τον πρώτο να έχει 5 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 τάπα.

Με αυτή τη νίκη, οι Πίστονς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 58-22, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση στην Ανατολική Περιφέρεια, την ώρα που οι Μπακς υποχώρησαν στο 31-49 και πλέον βρίσκονται κοντά στο φινάλε της φετινής τους πορείας.

Ντιτρόιτ Πίστονς - Μιλγουόκι Μπακς 137-111 - Τα highlights του αγώνα



Ροή ειδήσεων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Άρπαξε φωτιά Ολυμπιακό Στάδιο στο Ρίο - Η τρίτη την τελευταία 10ετία
20 λεπτά πριν Άρπαξε φωτιά Ολυμπιακό Στάδιο στο Ρίο - Η τρίτη την τελευταία 10ετία
NBA
NBA: «Σφράγισαν» το κορυφαίο ρεκόρ οι Θάντερ - Τα αποτελέσματα και τα highlights
43 λεπτά πριν NBA: «Σφράγισαν» το κορυφαίο ρεκόρ οι Θάντερ - Τα αποτελέσματα και τα highlights
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε 15χρονο για μπλούζα ομάδας - Δύο συλλήψεις
1 ώρα πριν Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε 15χρονο για μπλούζα ομάδας - Δύο συλλήψεις
ΣΠΟΡ
Απίστευτο ξέσπασμα Μεντβέντεφ: Δεν πήρε ούτε γκέιμ και την «πλήρωσε» η ρακέτα του - Βίντεο
1 ώρα πριν Απίστευτο ξέσπασμα Μεντβέντεφ: Δεν πήρε ούτε γκέιμ και την «πλήρωσε» η ρακέτα του - Βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
