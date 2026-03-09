Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δύσκολο βράδυ για τους Μπακς, δίχως τον «Greek Freak»

AP Photo/Aaron Gash

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε εκτός κι οι Μπακς γνώρισαν τη συντριβή (130-91) από τους Μάτζικ, κάτι που δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό τον στόχο να βρεθούν στα play-in της Ανατολής.

Στο Μιλγουόκι αποφάσισαν να δώσουν «ανάσες» στον «Greek Freak», ο οποίος δεν αγωνίστηκε σε «back-to-back» αγώνα, κάτι που εκμεταλλεύτηκε το Ορλάντο.

Οι Μάτζικ πήραν εύκολα τη νίκη, έχοντας κορυφαίο τον Πάολο Μπανκέρο, ο οποίος σημείωσε 33 πόντους. Οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και δεν βρέθηκαν ποτέ πίσω στο σκορ. Στο ημίχρονο προηγήθηκαν 67-55, ενώ στις αρχές της τέταρτης περιόδου ένα σερί 12-0 ανέβασε τη διαφορά στους 26 πόντους, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά την υπόθεση νίκη.

Για τους Μπακς, ο Μπόμπι Πόρτις ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ. Το Μιλγουόκι προερχόταν από νίκη απέναντι στους Τζαζ, ωστόσο αυτή ήταν η πέμπτη ήττα του στα έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια.

Η απουσία του Αντετοκούνμπο ήταν ιδιαίτερα αισθητή. Ο 31χρονος σούπερ σταρ έχει επιστρέψει πρόσφατα στη δράση μετά από απουσία 15 αγώνων λόγω τραυματισμού στη γάμπα και από τότε έχει συμμετάσχει μόλις σε τρεις αναμετρήσεις. Συνολικά τη φετινή σεζόν έχει χάσει 30 παιχνίδια, τα περισσότερα που έχει απουσιάσει σε μία χρονιά στην καριέρα του στο NBA.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντική απουσία για το Μιλγουόκι ήταν και εκείνη του Κέβιν Πόρτερ Τζ., ο οποίος έμεινε εκτός για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι λόγω προβλήματος στο γόνατο. Από την πλευρά του, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 9 λεπτά και σημείωσε 4 πόντους.

Με 19 αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, οι Μπακς βρίσκονται πλέον στην 11η θέση της Ανατολής, 4,5 παιχνίδια πίσω από τη δεκάδα που οδηγεί στο play-in, γεγονός που κάνει τη συνέχεια ιδιαίτερα απαιτητική.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Καβαλίερς - Σέλτικς 98-109



Λέικερς - Νικς 110-97



Χιτ - Πίστονς 121-110



Ράπτορς - Μάβερικς 122-92



Πέλικανς - Ουίζαρντς 138-118



Μπακς - Μάτζικ 91-130



Σπερς - Ρόκετς 145-120



Μπλέιζερς - Πέισερς 131-111



Κινγκς - Μπουλς 126-110



Σανς - Χόρνετς 111-99