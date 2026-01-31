Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πιθανό το σενάριο παραμονής στους Μπακς ως το καλοκαίρι αναφέρει το ESPN

Onsports Team

Σύμφωνα με το ESPN, παραμένει ανοιχτό –και μάλιστα αρκετά πιθανό– το σενάριο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς και η όποια μεγάλη απόφαση να μετατεθεί για την offseason του καλοκαιριού.

Το όνομα του Έλληνα σούπερ σταρ έχει μπει για πρώτη φορά τόσο έντονα στο επίκεντρο των συζητήσεων, ωστόσο στο Μιλγουόκι δεν δείχνουν καμία διάθεση βιασύνης. Αντίθετα, στο NBA επικρατεί η αίσθηση πως τα «ελάφια» θα εξαντλήσουν τον χρόνο μέχρι το trade deadline της Πέμπτης (5/2), με αρκετούς να εκτιμούν ότι τελικά θα επιλέξουν να «παγώσουν» κάθε κίνηση έως το καλοκαίρι.

Όπως αναφέρει το ESPN, οι Μπακς ακούν προτάσεις, χωρίς όμως να πιέζονται για άμεση ανταλλαγή, καθώς το τρέχον timing δεν θεωρείται ιδανικό για ένα deal τέτοιου μεγέθους. Την ίδια στιγμή, ο Αντετοκούνμπο παραμένει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες λόγω του τραυματισμού του στη γάμπα, κάτι που μειώνει το άμεσο αγωνιστικό όφελος για οποιαδήποτε ομάδα επιχειρήσει να τον αποκτήσει τώρα.

Το καλοκαίρι, ωστόσο, το τοπίο αλλάζει αισθητά. Περισσότερα draft picks, μεγαλύτερη ευελιξία στα ρόστερ και ομάδες που ενδεχομένως αποτύχουν στα playoffs αναμένεται να μπουν πιο δυναμικά στο παιχνίδι των διαπραγματεύσεων.

Ήδη στο προσκήνιο βρίσκονται ομάδες όπως οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, οι Μαϊάμι Χιτ και οι Νιου Γιορκ Νικς, που διαθέτουν τόσο τα απαραίτητα assets όσο και τη διάθεση για μια μεγάλη κίνηση. Παράλληλα, υπάρχουν και «σιωπηλοί» διεκδικητές, με τους Λος Άντζελες Λέικερς να αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς το καλοκαίρι θα μπορούν να παρουσιάσουν σαφώς πιο ισχυρό πακέτο σε σχέση με τώρα.

Σε πρακτικό επίπεδο, άλλωστε, οι μεγάλες ανταλλαγές ολοκληρώνονται ευκολότερα εκτός σεζόν, χωρίς τους περιορισμούς των ρόστερ και με μεγαλύτερη ευελιξία στα οικονομικά δεδομένα.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ξεκάθαρο: ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων, όμως ούτε ο ίδιος ούτε οι Μπακς βιάζονται. Και στο Μιλγουόκι γνωρίζουν καλά ότι, όσο περνά ο χρόνος, τόσο αυξάνεται η αξία του… παιχνιδιού.