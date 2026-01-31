Ομάδες

NBA: Νέο σόου Ντόντσιτς, τριπλ νταμπλ από το ημίχρονο κι επίδειξη δύναμη των Λέικερς!
AP Photo/Nick Wass
Οnsports Team 31 Ιανουαρίου 2026, 08:34
NBA

NBA: Νέο σόου Ντόντσιτς, τριπλ νταμπλ από το ημίχρονο κι επίδειξη δύναμη των Λέικερς!

Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις και πέτυχε τριπλ νταμπλ από το ημίχρονο, στην επίδειξη δύναμης των Λέικερς κόντρα στους Ουίζαρντς - Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/01) στο NBA.

Η ομάδα του Λ.Α. «ισοπέδωσε» 142-111 τη Ουάσινγκτον, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον «Luka Magic».

Σε ένα ματς που οι Λέικερς σούταραν με 61% εντός παιδιάς, ο Ντόντσιτς έκανε τριπλ νταμπλ από το ημίχρονο, μετρώντας 37 πόντους, 13 ασίστ κι 11 ριμπάουντ.

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο ΛεΜπρον Τζέιμς, ο οποίος σημείωσε 20 πόντους, προσφέροντας και θέαμα με ορισμένα εντυπωσιακά καρφώματα.

Πέμπτη διαδοχική νίκη για τους Νικς, οι οποίοι επικράτησαν 127-97 των Μπλέιζερς, έχοτνας πρωταγωνιστές τους Μπράνσον (26π.) και Ανουνόμπι (24π.). Με πρωταγωνιστή τον Πέιτον Πρίτσαρντ (29π.), οι Σέλτικς επικράτησαν 112-93 των Κινγκς.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/01):

Ουάσινγκτον - Λ.Α. Λέικερς 111-142

Βοστώνη - Σακραμέντο 112-93

Νέα Ορλεάνη - Μέμφις 114-106

Νέα Υόρκη - Πόρτλαντ 127-97

Ορλάντο - Τορόντο 130-120

Ντένβερ - Λ.Α. Κλίπερς 122-109

Φίνιξ - Κλίβελαντ 126-113

Γιούτα - Μπρούκλιν 99-109

Γκόλντεν Στέιτ - Ντιτρόιτ 124-131

Dončić Makes Lakers History with 37-PT TRIPLE-DOUBLE In DC | January 30, 2026



