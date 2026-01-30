NBA: «Κίνδυνος» για Μπακς - Τέταρτη σερί ήττα χωρίς Αντετοκούνμπο - Τα αποτελέσματα

AP Photo/John McDonnell

Οnsports Τeam

Οι Μιλγουόκι Μπακς, αγωνιζόμενοι χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σύνθεσή τους, γνώρισαν την τέταρτη συνεχόμενη ήττα τους, αυτή τη φορά από τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 109-99.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και πήραν από νωρίς τον έλεγχο, κλείνοντας την πρώτη περίοδο μπροστά 25-23. Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο οι Ουίζαρντς ανέβασαν στροφές, πέτυχαν επιμέρους σκορ 32-20 και πήγαν στα αποδυτήρια με διαφορά 14 πόντων (57-43).

Στο δεύτερο ημίχρονο τα «Ελάφια» προσπάθησαν να αντιδράσουν και να επιστρέψουν στο ματς, καταφέρνοντας να μειώσουν τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα. Ωστόσο, στα κρίσιμα σημεία οι Ουίζαρντς βρήκαν τις λύσεις που χρειάζονταν και διατήρησαν τον έλεγχο, φτάνοντας τελικά στη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Μπακς έπεσαν στο 18-28 και η κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο στη μάχη για την είσοδο στο play-in tournament, με την ομάδα του Μιλγουόκι να βρίσκεται πλέον σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Για τους νικητές, κορυφαίος ήταν ο Άλεξ Σαρ με 16 πόντους και 17 ριμπάουντ, ενώ από πλευράς Μπακς ξεχώρισε ο Μάιλς Τέρνερ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Φιλαδέλφεια 76ερς - Σακραμέντο Κινγκς 113-111

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Μιλγουόκι Μπακς 109-99

Ατλάντα Χοκς - Χιούστον Ρόκετς 86-104

Σικάγο Μπουλς - Μαϊάμι Χιτ 113-116

Ντάλας Μάβερικς - Σάρλοτ Χόρνετς 121-123

Ντένβερ Νάγκετς - Μπρούκλιν Νετς 107-103

Φοίνιξ Σανς - Ντιτρόιτ Πίστονς 114-96

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 123-111