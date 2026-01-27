NBA: Νίκη των Λέικερς στο Σικάγο με σόου Ντόντσιτς! - Όλα τα αποτελέσματα (27/01)

AP Photo/Nam Y. Huh

Οnsports Team

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν εντυπωσιακός και οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη (129-118) επί των Μπουλς, μέσα στο Σικάγο – Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Τρίτης (27/01).

Ο «Luka Magic» ήταν σε ακόμα ένα ματς εντυπωσιακός, όντας ο πρωταγωνιστής της ομάδας του Λ.Α.

Ο Ντόντσιτς σημείωσε 46 πόντους με 15/25 σουτ (8/14 τρίποντα), προσθέτοντας 11 ασίστ κι 7 ριμπάουντ. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς, από την πλευρά του, σημείωσε τους 20 από τους 24 πόντους του στο πρώτο μέρος.

Οι Λέικερς νίκησαν τους Μπουλς, από τους οποίους είχαν χάσει και στα δύο ματς της περσινής σεζόν, και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 3-1 στο ταξίδι οκτώ αγώνων που κάνουν μακριά από το Λος Άντζελες.

Ο Πέιτον Πρίτσαρντ σημείωσε 23 πόντους, συμπεριλαμβανομένου δύο τρίποντων buzzer-beater στο τέλος των δύο πρώτων περιόδων κι οι Σέλτικς επικράτησαν 102-94 των Μπλέιζερς στο Πόρτλαντ.

Με τους Αλπερέν Σενγκούν και Κέβιν Ντουράντ να σημειώνουν από 33 πόντους, οι Ρόκετς επιβλήθηκαν 108-99 των Γκρίζλις.

Τέταρτη διαδοχική νίκη για τους Καβαλίερς, οι οποίοι επικράτησαν 114-98 των Μάτζικ, έχοντας πρωταγωνιστή τον Ντόνοβαν Μίτσελ (44π.)

Οι Χόρνετς εντυπωσίασαν κόντρα στους Σίξερς, τους οποίους «διέλυσαν» με 130-93, σε ένα ματς που βρέθηκαν ακόμα και στο +50! Είναι η δεύτερη φορά σε διάστημα ενός μήνα που η Σάρλοτ παίρνει τέτοια διαφορά σε παιχνίδι.

Οι Τίμπεργουλφς νίκησαν 108-83 τους Ουόριορς κι επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά από πέντε σερί ήττες, σε ένα ματς που δεν έπαιξαν οι «σταρ» των ομάδων (βλ. Στεφ Κάρι, Ντρέιμοντ Γκριν, Άντονι Έντουαρντς).

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Τρίτης (27/01):

Ατλάντα – Ιντιάνα 132-116

Σάρλοτ – Φιλαδέλφεια 130-93

Κλίβελαντ – Ορλάντο 114-98

Βοστώνη – Πόρτλαντ 102-94

Σικάγο – Λ.Α. Λέικερς 118-129

Χιούστον – Μέμφις 108-99

Μινεσότα – Γκόλντεν Στέιτ 108-83

Οι βαθμολογίες

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 29-17 Τορόντο 29-19 Νέα Υόρκη 27-18 Φιλαδέλφεια 24-21 Μπρούκλιν 12-32

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 33-11 Κλίβελαντ 28-20 Σικάγο 23-23 Μιλγουόκι 18-26 Ιντιάνα 11-36

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 25-22 Ορλάντο 23-22 Ατλάντα 23-25 Σάρλοτ 19-28 Ουάσινγκτον 10-34

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 37-10 Ντένβερ 31-15 Μινεσότα 28-19 Πόρτλαντ 23-24 Γιούτα 15-31

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 28-17 Φίνιξ 27-19 Γκόλντεν Στέιτ 26-22 Λ.Α. Κλίπερς 21-24 Σακραμέντο 12-35

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ