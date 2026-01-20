ΣΟΚ με Μπάτλερ: Ρήξη χιαστού και χάνει τη σεζόν (vid)

Οnsports Τeam

Η χειρότερη δυνατή πρόβλεψη επιβεβαιώθηκε, με τον Τζίμι Μπάτλερ να έχει υποστεί ρήξη χιαστού και να χάνει όλη τη σεζόν.

Τραγικά νέα για τους Γκόλντε Στέιτ Ουόριορς, αφού σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Αμερική, ο Τζίμι Μπάτλερ υπέστει ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα χάσει όλη τη σεζόν.

Η επιβεβαιώση του χειρότερου δυνατού σεναρίου, μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του, προκάλεσε "παγωμάρα" σε όλο τον οργανισμό της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο, με τον ίδιο τον παίκτη να μη μπορεί να πιστέψει αυτό που του συνέβη.

Το σοκ είναι μεγάλο για τους "Πολεμιστές" και σε καθαρά αγωνιστικό κομμάτι μιας και ο Μπάτλερ ήταν ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες του παιχνιδιού της ομάδας του Στιβ Κερ έχοντας φέτος 20 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ κατά μέσο όρο φέτος στο NBA.

Το συμβόλαιό του με την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο προβλέπει για φέτος 54,1 εκατ. δολάρια, ενώ έχει deal και για την επόμενη σεζόν, που θα του αποφέρει άλλα 56,8 εκατ. δολάρια.