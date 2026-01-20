Βόμβα Αντετοκούνμπο: «Δεν ξέρω αν θα ολοκληρώσω τη σεζόν στους Μπακς»

Οnsports Team

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για το μέλλον του μετά την αναμέτρηση των Μπακς με τους Χοκς και άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ σε ερώτηση για το αν θα ολοκληρώσει την σεζόν ως παίκτης των Μπακς, απάντησε ότι δεν ξέρει, καθώς είναι κάτι που το κοιτάει μέρα με την ημέρα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

Για τις φήμες ότι ομάδες περιμένουν την διαθεσιμότητά του στην αγορά: «Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Δεν μπορώ να ελέγξω τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Προσπαθώ απλώς να επικεντρωθώ στη δουλειά μου, που είναι να βγαίνω στο γήπεδο, να αγωνίζομαι και να προσπαθώ να κερδίζω τους αγώνες».

Για το αν θα ολοκληρώσει την σεζόν ως παίκτης των Μπακς: «Δεν ξέρω, είναι κάτι που το κοιτάω μέρα με την μέρα».

Για την 10η παρουσία του σε All-Star Game: «Ο νεαρός εαυτός μου αν του έλεγες ότι θα είναι 10 φορές All-Star δεν θα το πίστευε. Όταν ήρθα στην Λίγκα είχα μια συνάντηση με τους ανθρώπους των Μπακς και μου είπαν κοίτα όλους αυτούς, τον Πολ Πιρς, τον Τρέισι ΜακΓκρέιντι, είναι 10 φορές All-Star, μπορείς να γίνει και εσύ.

Ένας από τους στόχους μου σαν παίκτης ήταν να είμαι 10 φορές All-Star. Είμαι πολύ χαρούμενος, θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που με κρατάει πεινασμένο και που με προστατεύει σε αυτό το ταξίδι, είναι εκπληκτικό αλλά δεν σταματάει εδώ, υπάρχουν περισσότερα και δεν μπορώ να περιμένω για το επόμενο κεφάλαιο».