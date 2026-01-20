NBA: Επιτέλους νίκη για Μπακς - Τρομερός Αντετοκούνμπο σε ματς θρίλερ με τους Χοκς (vid)

EPA

O Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε τα πάντα στο παρκέ και οι Μιλγουόκι Μπακς άλωσαν την έδρα των Ατλάντα Χοκς, επικρατώντας με 112-110.

Οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες μετά από τρεις σερί ήττες χάρη σε μια ακόμα εκπληκτική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του Μιλγουόκι ήταν και πάλι εκεί για να δώσει λύσεις, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη επί των Χοκς (110-112).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε 21 πόντους, μάζεψε 16 ριμπάουντ και μοίρασε έξι ασίστ. Για τους Χοκς, εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Αλεξάντερ Γουόκερ με 29 πόντους, ενώ ο Τζόνσον πρόσθεσε 28.

Τα «ελάφια» έφτιαξαν διαφορά 23 πόντων στην τρίτη περίοδο (74-51), αλλά οι Χοκς δεν τα παράτησαν και πέρασαν μπροστά στην τέταρτη περίοδο με 105-104. Όλα έδειχναν να πηγαίνουν στραβά για τους Μπακς, όμως στο φινάλε έβγαλαν αντίδραση και με άκρως περιπετειώδη τρόπο, πήραν τη νίκη με 112-110.

Τα δωδεκάλεπτα: 19-20, 38-54, 72-80, 110-112