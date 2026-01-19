Ομάδες

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Βασικός στο All-Star Game για 10η σερί χρονιά
AP Photos
Οnsports Team 19 Ιανουαρίου 2026, 21:49
NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Βασικός στο All-Star Game για 10η σερί χρονιά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, θα βρίσκεται για 10η συνεχόμενη φορά στην αρχική πεντάδα του All-Star Game, αφού ψηφίστηκε ως κορυφαίος παίκτης στην Ανατολή.

Συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ θα βρεθεί για 10η συνεχόμενη χρονιά στη βασική πεντάδα του All-Star Game.

Ο «Greak Freak», μάζεψε τις περισσότερες ψήφους στην Ανατολή και θα είναι πενταδάτος στο Λος Άντζελες, όπου θα διεξαχθεί το φαντασμαγορικό σόου του NBA.

Την πεντάδα μαζί του συμπληρώνουν οι Τζέιλεν Μπράουν, Ταϊρίς Μάξι, Κέιντ Κάνινχαμ και Τζέιλεν Μπράουν.

Όσο για τη Δύση, στην πρώτη πεντάδα ψηφίστηκαν οι Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Στεφ Κάρι, Λούκα Ντόντσιτς, Νίκολα Γιόκιτς και Βικτόρ Γουεμπανιαμά.



