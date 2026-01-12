Γιάννης: «Θα πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί όταν εγώ δεν είμαι στο παρκέ»

Οnsports Τeam

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις του μετά την ήττα των Μπακς από τους Νάγκετς, στάθηκε στις απουσίες των αντιπάλων αλλά και στα λάθη της ομάδας του.

Παρά την νέα πολύ καλή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Νάγκετς των πολλών απουσιών και ο «Greek Freak» είχε πολλά και ενδιαφέροντα να πει μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πιστεύω πως συνολικά παίξαμε καλό μπάσκετ και ήμασταν ανταγωνιστικοί σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια στη Δύση. Δεν επαναπαυόμαστε όμως, θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα από το 2-2, μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι.

Οι Νάγκετς είχαν πολλές απουσίες και δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Κάθε νίκη μετράει στη θέση που είμαστε. Γιατί πάντα να κυνηγάμε στο σκορ; Κι όταν έχουμε το προβάδισμα, γιατί να το χάνουμε εύκολα; Θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο επιθετικοί όταν εγώ δεν είμαι στο παρκέ.

Είναι απλά τα πράγματα. Δεν θεωρώ ότι είναι περίπλοκα, αλλά για κάποιον λόγο δεν το κάνουμε με συνέπεια».



Για το γεγονός ότι έπαιξε μόλις για τρίτη φορά φέτος σε όλο το τελευταίο δωδεκάλεπτο: «Δεν επηρεάστηκα καθόλου. Πρέπει να φταίει το μεγάλο υψόμετρο. Νιώθω πολύ καλά».