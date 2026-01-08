Έξαλλος ο Ρίβερς με τους διαιτητές: «Στο ημίχρονο παραδέχτηκαν το αντιαθλητικό»

Οnsports Τeam

Πολλά παράπονα είχαν οι Μπακς από τη διαιτησία στον αγώνα με τους Ουόριορς, κυρίως για ένα σκληρό φάουλ του Ντρέιμοντ Γκριν πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Ντοκ Ρίβερς στη συνέντευξη Τύπου άφησε αιχμές για τη διαιτησία.

«Σκέφτηκα ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν κάναμε καλή δουλειά. Αλλά, ακούστε, πιστεύω επίσης ότι έμπειρες ομάδες σαν κι αυτή τη γλιτώνουν με τέτοια πράγματα. Το πώς δεν εξετάζεις το αντιαθλητικό φάουλ είναι γελοίο, έτσι δεν είναι; Και ακούστε, είμαι μεγάλος θαυμαστής του Ντρέιμοντ Γκριν πριν το πω αυτό. Αλλά έδωσαν τεχνική ποινή στο πρώτο ημίχρονο στον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ. Αφού ο Ντρέιμοντ Γκριν κουνούσε τα χέρια του προς τους διαιτητές, τους φώναζε. Υπήρχε ξεκάθαρο αντιαθλητικό φάουλ, δεν το εξέτασαν καν», ανέφερε αρχικά ο Ντοκ Ρίβερς.

Στη συνέχεια αποκάλυψε και μια συζήτηση που είχε με τους διαιτητές στο ημίχρονο, όπου μάλιστα άπαντες παραδέχτηκαν πως υπήρξε flagrant στον Γιάννη: «Και μετά, και οι τρεις τους, βγήκαν στο ημίχρονο και είπαν “φίλε, το χάσαμε αυτό. Ήταν αντιαθλητικό. Έπρεπε να το είχαμε εξετάσει”. Η μόνη μου ερώτηση είναι: “Λοιπόν, τι κοιτάζατε; Δηλαδή, σφυρίξατε φάουλ, άρα είδατε κάτι". Μετά ο Πόρτερ μου είπε “με το ζόρι είπα κάτι στον διαιτητή και πήρα τεχνική”. Ακούω αυτόν να τους βρίζει και να μη γίνεται τίποτα. Οπότε αυτό είναι απογοητευτικό».