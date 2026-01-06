ΝΒΑ: Οι Νικς δε θα σηκώσουν λάβαρο για την κατάκτηση του ΝΒΑ Cup

Onsports Team

Οι Νιου Γιορκ Νικς κατέκτησαν τον τίτλο του NBA Cup αλλά ξεκαθάρισαν πως δεν είναι διατεθειμένοι να σηκώσουν λάβαρο για την κατάκτηση του συγκεκριμένου, τίτλου και εξήγησαν τον λόγο.

Οι μεγάλες ομάδες δεν γίνονται μεγάλες μόνο μέσα από τις νίκες και από τους τίτλους αλλά και από την στάση που κρατούν μέσα από τις καταστάσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια μιας σεζόν.

Οι Νιου Γιορκ Νικς κατέκτησαν τον περασμένο μήνα το NBA Cup και παρά το γεγονός ότι έχουν πάρα πολλά χρόνια να πανηγυρίσουν κάποιον τίτλο κατέστησαν σαφές πως δεν πρόκειται να σηκώσουν λάβαρο για την κατάκτηση της κούπας.

Και εξήγησαν τον λόγο...

ο ιδιοκτήτης του οργανισμού, Τζέιμς Ντόλαν, ξεκαθάρισε πως οι Νεοϋορκέζοι δεν πρόκειται να υψώσουν banner για το NBA Cup στο Madison Square Garden, καθώς σκοπεύουν να σηκώσουν λάβαρο μόνο για το πρωτάθλημα!

«Θα υψώσουμε το banner του πρωταθλήματος του NBA. Αυτό πρόκειται να κάνουμε», δήλωσε ο Ντόλαν, όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος Στέφαν Μπόντι της New York Post.