Ντένβερ Νάγκετς: Μετά τον Γιόκιτς, πρόβλημα και με Βαλαντσιούνας

Onsports Team

Συναγερμός στους Νάγκετς με τον Λιθουανό, με τον έμπειρο σέντερ να αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα.

Νέο σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι Ντένβερ Νάγκετς οι οποίοι μετά τον Νίκολα Γιόκιτς βλέπουν και τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Με 4:03 να απομένουν για την τρίτη περίοδο, ο έμπειρος σέντερ τραυματίστηκε στη γάμπα και ο Λιθουανός ήταν αρκετά εκνευρισμένος μετά το φινάλε του ματς. Ο Βαλαντσιούνας φόρεσε μπότα στο πόδι του και σε δηλώσεις του δεν έκρυψε την απογοήτευσή του.

«Τραυματίστηκα, δεν είναι καλό. Τι να πω; Ότι είμαι χαρούμενος; Όχι, είμαι τραυματίας. Γίνονται αυτά. Ήταν ωραίο που έπαιξε και βοήθησα την ομάδα. Πρέπει να γίνω καλύτερα, να γίνει καλά η γάμπα μου και να επιστρέψω καλύτερος από ποτέ. Εύκολο να το λες, όχι να το κάνεις» ανέφερε.