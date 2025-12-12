Ομάδες

Σοκ με τον Τζέισον Κόλινς: Πάσχει από επιθετικό καρκίνο στον εγκέφαλο
Οnsports Τeam 12 Δεκεμβρίου 2025, 12:16
NBA

Σοκ με τον Τζέισον Κόλινς: Πάσχει από επιθετικό καρκίνο στον εγκέφαλο

Ο Τζέισον Κόλινς ανακοίνωσε πως έχει γλοιοβλάστωμα τετάρτου σταδίου, έναν επιθετικό τύπο καρκίνου του εγκεφάλου, και υποβάλλεται σε θεραπεία που περιλαμβάνει ακτινοθεραπεία και στοχευμένη χημειοθεραπεία.

Σοκ στο ΝΒΑ στο άκουσμα της είδησης πως ο Τζέισον Κόλις πάσχει από επιθετικό καρκίνο στον εγκέφαλο. 

Ο Τζέισον Κόλινς αγωνίστηκε 13 χρόνια στο ΝΒΑ και πέρασε από έξι διαφορετικές ομάδες (Νετς, Γκρίζλις, Τίμπεργουλβς, Χοκς, Ουίζαρντς, Σέλτικς). Με μία ανοιχτή του επιστολή στο ESPN έκανε γνωστό πως έχει γλοιοβλάστωμα τετάρτου σταδίου.

Ανέφερε πως θόλωνε η σκέψη του, δυσκολευόταν να συγκεντρωθεί και έχανε τη βραχυπρόθεσμη μνήμη του. Μετά από μία αξονική τομογραφία ανακάλυψε πως έχει όγκο στον εγκέφαλο.



