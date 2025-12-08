NBA: Γράφει ιστορία ο Λεμπρόν, «κυνηγάει» τον Τζαμπάρ

Οnsports Τeam

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έφτασε τις 1.015 νίκες στην καριέρα του στο ΝΒΑ και πέρασε στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, πίσω από τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ.

Τα χρόνια μπορεί να περνάνε και η στιγμή που ο Λεμπρόν Τζέιμς θα βάλει τέλος στην τεράστια καριέρα του να πλησιάζει, ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς όμως δε σταματάει να γράφει ιστορία.

Ο 40χρονος σταρ της ομάδας του Λος Άντελες έφτασε τις 1.015 νίκες στην καριέρα του στο ΝΒΑ (σε κανονική περίοδο) και πλέον είναι μόνος δεύτερος στη σχετική λίστα αφήνοντας πίσω του τον θρυλικό σέντερ Ρόμπερτ Πάρις, που αγωνίστηκε για 21 σεζόν στο πρωτάθλημα και ολοκλήρωσε την καριέρα του στα 44 του χρόνια.

Πλέον ο «βασιλιάς» κυνηγάει τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, ο οποίος αποσύρθηκε στα 42 και μετά από 20 χρόνια καριέρας είχε 1.074 νίκες.