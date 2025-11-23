Ομάδες

Πένθος στο NBA: Πέθανε ο Ρόντνεϊ Ρότζερς
Οnsports Τeam 23 Νοεμβρίου 2025, 14:25
NBA

Στο πένθος βυθίστηκε το NBA, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Ρόντνεϊ Ρότζερς.

Από το 2008 ο εκλιπών ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, λόγω προβλήματος που αντιμετώπιζε στον νωτιαίο μυελό, έπειτα από τροχαίο.

Ο Ρότζερς έπαιξε 12 σεζόν στο NBA, μετρώντας 866 αγώνες από το 1993 έως και το 2005, αγωνιζόμενος κατά σειρά σε Νάγκετς, Κλίπερς, Σανς, Σέλτικς, Νετς, Χόρνετς και Σίξερς. Κορυφαία στιγμή του ήταν η ανάδειξη του σε καλύτερο έκτο παίκτη της λίγκας το 2000.

Η ανακοίνωση του NBA

«Η οικογένεια του NBA είναι βαθιά συγκλονισμένη από τον θάνατο του Ρόντεϊ Ρότζερς. Ο Ρόντνεϊ κέρδισε το βραβείο του Έκτου Πάικτη όταν αγωνιζόταν στους Φοίνιξ Σανς και ήταν ένας αγαπητός συμπαίκτης κατά τη διάρκεια της 12ετούς καριέρας του στο NBA.

Θα τον θυμόμαστε όχι μόνο για τα επιτεύγματά του στο γήπεδο, αλλά και για την εξαιρετική αντοχή, το θάρρος και τη γενναιοδωρία που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του — ιδιότητες που ενέπνευσαν τόσους πολλούς. Στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στη σύζυγο του Ρόντνεϊ, Φέι, και στην οικογένειά τους».

Basketball legend Rodney Rogers dies



