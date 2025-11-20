NBA: Χωρίς αντίπαλο οι Θάντερ, νίκες για Νάγκετς και Νικς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

Οι Θάντερ μοιάζουν ασταμάτητοι και με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να πραγματοποιεί ακόμη μία ηγετική εμφάνιση, σημειώνοντας 33 πόντους, οι πρωταθλητές επικράτησαν 113-99 των Κινγκς και ανέβηκαν στο εντυπωσιακό 15-1, υπογράφοντας την έβδομη συνεχόμενη νίκη τους.

Ο Τσετ Χόλμγκρεν πρόσθεσε 21 πόντους, ενώ ο Λου Ντορτ «καθάρισε» στην τέταρτη περίοδο, σκοράροντας τους 11 από τους 14 συνολικά πόντους του στο τελευταίο δωδεκάλεπτο. Για τους Κινγκς, ο Ντένις Σρέντερ προσπάθησε με 21 πόντους και ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν πρόσθεσε 17, όμως η απουσία του Ντομάντας Σαμπόνις φάνηκε ξεκάθαρα.

Σπουδαία νίκη πανηγύρισαν οι Νικς στο Ντάλας, καθώς επικράτησαν 113-112 των Μάβερικς και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 9-5. Αντίθετα, οι Μαβς βυθίστηκαν στο 4-12.

Κορυφαίος για την ομάδα της Νέας Υόρκης ήταν ο Μπράνσον με 28 πόντους, ενώ ο Τάουνς ήταν «διπλός» με 18 πόντους και 14 ριμπάουντ. Για τους γηπεδούχους πάλεψαν οι Μάρσαλ και Ράσελ που πέτυχαν από 23 πόντους.

Με τον Νίκολα Γιόκιτς να καταγράφει ακόμη ένα triple double οι Ντένβερ Νάγκετς έκαναν άνετο πέρασμα από την έδρα των Νιου Ορλίνς Πέλικανς επικρατώντας με 118-125.

Οι «Σβώλοι» κυριάρχησαν για τρία δωδεκάλεπτα απέναντι στην ομάδα από την Νέα Ορλεάνη, κάτι που τους επέτρεψε να κάνουν διαχείριση του ρόστερ τους στην τελευταία περίοδο. Με αυτή τη νίκη οι Ντένβερ Νάγκετς διεύρυναν το ρεκόρ τους στο 11-3, ενώ αντίθετα οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς συνέχισαν τις απογοητευτικές εμφανίσεις πέφτοντας στο 2-13. Ο Νίκολα Γιόκιτς ολοκλήρωσε τον αγώνα έχοντας 28 πόντους, 11 ριμπάουντ και 12 ασίστ, προσθέτοντας ακόμη ένα triple double την φετινή σεζόν, με τον Ντέρικ Κουίν να ξεχωρίζει για τους Πέλικανς έχοντας 30 πόντους και 9 ριμπάουντ. Οι Μαϊάμι Χιτ έκαναν μεγάλο comeback στο τέταρτο δωδεκάλεπτο για να πανηγυρίσουν τη νίκη απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με 110-96. Oι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο ματς αφού προηγήθηκαν με 29-20 στο τέλος της πρώτης περιόδου, όμως οι Ουόριορς ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους στη δεύτερη περίοδο μειώνοντας στους τέσσερις πόντους (49-45). Η κυριαρχία των Ουόριορς συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το προβάδισμα όμως οι Χιτ δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και με μεγάλη αντεπίθεση στην τέταρτη περίοδο, έφτασαν σε μια μεγάλη νίκη. O Nόρμαν Πάουελ με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο πολυτιμότερος των νικητών, με τον Πατ Σπένσερ να ξεχωρίζει για τους Ουόριορς έχοντας 11 πόντους, 8 ριμπάουντ και 13 ασίστ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Καβαλίερς-Ρόκετς 104-114