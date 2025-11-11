NBA: Επική ανατροπή των Μπακς στο Τέξας με ηγέτη τον Αντετοκούνμπο
Οι Μιλγουόκι Μπακς πραγματοποίησαν εντυπωσιακή ανατροπή στην τέταρτη περίοδο και με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο επικράτησαν 116-114 των Ντάλας Μάβερικς, σε ένα ματς-θρίλερ στο Τέξας.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν, για ακόμη μία φορά, καταλυτικός, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 30 πόντους (10/16 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/12 βολές), 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 μπλοκ και 5 λάθη σε 37 λεπτά συμμετοχής. Με την ηγετική του παρουσία, οδήγησε τους Μπακς σε ένα σπουδαίο comeback, ενώ καθοριστικός ήταν και ο Κάιλ Κούζμα με 26 πόντους.
Οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ 92-79 δέκα λεπτά πριν από τη λήξη, όμως απάντησαν με ένα επιμέρους 29-10, παίρνοντας το προβάδισμα (108-102) πέντε λεπτά πριν από το φινάλε.
Ο ρούκι των Μάβερικς, Κούπερ Φλαγκ, πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του, σημειώνοντας 26 πόντους και κρατώντας την ομάδα του «ζωντανή» μέχρι τέλους. Μάλιστα, με δικό του καλάθι, οι Μάβερικς πέρασαν μπροστά με 109-108 στα τελευταία 28,7’’.
Ωστόσο, οι Μπακς αντέδρασαν ξανά, ο Ράιαν Ρόλινς έδωσε προβάδισμα με δικό του καλάθι, ενώ στη συνέχεια ο Κούζμα έκλεψε τη μπάλα και κάρφωσε για το 116-113, «σφραγίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη.
Η τελευταία φάση του αγώνα είχε ένταση, καθώς ο Πι Τζέι Ουάσινγκτον κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο από τον Αντετοκούνμπο με 1,2’’ να απομένουν. Ευστόχησε στην πρώτη βολή, αστόχησε στη δεύτερη και προσπάθησε να χάσει επίτηδες την τρίτη, αλλά η μπάλα απομακρύνθηκε από τα χέρια των παικτών κάτω από το καλάθι, χαρίζοντας τελικά τη νίκη στο Μιλγουόκι.
Οι Μάβερικς, που αγωνίστηκαν και πάλι χωρίς τον Άντονι Ντέιβις (θλάση στη γάμπα), υποχώρησαν στο 1-5 χωρίς τον σταρ τους στη σύνθεση, δείχνοντας πόσο καθοριστική είναι η απουσία του.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:
Σαρλότ Χόρνετς - Λος Άντζελες Λέικερς 111-121
Ντιτρόιτ Πίστονς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 137-135
Ορλάντο Μάτζικ - Πόρτλαντ Τρέι Μπλέιζερς 115-112
Μαϊάμι Χιτ - Κλιβελάντ Καβαλίερς 140-138
Σικάγο Μπουλς - Σαν Αντόνιο Σπερς 117-121
Ντάλας Μάβερικς - Μιλγουόκι Μπακς 114-116
Φοίνιξ Σανς - Νιου Όρλινς Πέλικανς 121-98
Γιούτα Τζαζ - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 113-120
Λος Άντζελες Κλίπερς - Ατλάντα Χοκς 102-105