NBA: Επική ανατροπή των Μπακς στο Τέξας με ηγέτη τον Αντετοκούνμπο

Onsports Team

Οι Μιλγουόκι Μπακς πραγματοποίησαν εντυπωσιακή ανατροπή στην τέταρτη περίοδο και με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο επικράτησαν 116-114 των Ντάλας Μάβερικς, σε ένα ματς-θρίλερ στο Τέξας.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν, για ακόμη μία φορά, καταλυτικός, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 30 πόντους (10/16 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/12 βολές), 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 μπλοκ και 5 λάθη σε 37 λεπτά συμμετοχής. Με την ηγετική του παρουσία, οδήγησε τους Μπακς σε ένα σπουδαίο comeback, ενώ καθοριστικός ήταν και ο Κάιλ Κούζμα με 26 πόντους.

Οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ 92-79 δέκα λεπτά πριν από τη λήξη, όμως απάντησαν με ένα επιμέρους 29-10, παίρνοντας το προβάδισμα (108-102) πέντε λεπτά πριν από το φινάλε.

Ο ρούκι των Μάβερικς, Κούπερ Φλαγκ, πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του, σημειώνοντας 26 πόντους και κρατώντας την ομάδα του «ζωντανή» μέχρι τέλους. Μάλιστα, με δικό του καλάθι, οι Μάβερικς πέρασαν μπροστά με 109-108 στα τελευταία 28,7’’.

Ωστόσο, οι Μπακς αντέδρασαν ξανά, ο Ράιαν Ρόλινς έδωσε προβάδισμα με δικό του καλάθι, ενώ στη συνέχεια ο Κούζμα έκλεψε τη μπάλα και κάρφωσε για το 116-113, «σφραγίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη.

Η τελευταία φάση του αγώνα είχε ένταση, καθώς ο Πι Τζέι Ουάσινγκτον κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο από τον Αντετοκούνμπο με 1,2’’ να απομένουν. Ευστόχησε στην πρώτη βολή, αστόχησε στη δεύτερη και προσπάθησε να χάσει επίτηδες την τρίτη, αλλά η μπάλα απομακρύνθηκε από τα χέρια των παικτών κάτω από το καλάθι, χαρίζοντας τελικά τη νίκη στο Μιλγουόκι.

Οι Μάβερικς, που αγωνίστηκαν και πάλι χωρίς τον Άντονι Ντέιβις (θλάση στη γάμπα), υποχώρησαν στο 1-5 χωρίς τον σταρ τους στη σύνθεση, δείχνοντας πόσο καθοριστική είναι η απουσία του.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Σαρλότ Χόρνετς - Λος Άντζελες Λέικερς 111-121

Ντιτρόιτ Πίστονς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 137-135

Ορλάντο Μάτζικ - Πόρτλαντ Τρέι Μπλέιζερς 115-112

Μαϊάμι Χιτ - Κλιβελάντ Καβαλίερς 140-138

Σικάγο Μπουλς - Σαν Αντόνιο Σπερς 117-121

Ντάλας Μάβερικς - Μιλγουόκι Μπακς 114-116

Φοίνιξ Σανς - Νιου Όρλινς Πέλικανς 121-98

Γιούτα Τζαζ - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 113-120

Λος Άντζελες Κλίπερς - Ατλάντα Χοκς 102-105