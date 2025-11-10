Αντετοκούνμπο: «Έπρεπε να κερδίσουμε, τους δώσαμε το ματς»

Οnsports Τeam

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς μίλησε για την ήττα της ομάδας τους από τους Ράπτορς και στάθηκε στα λάθη των «Ελαφιών».

Οι Μιλγουόκι Μπακς αν και είχαν την υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, έδωσαν το δικαίωμα στους Ράπτορς να επιστρέψουν και να πάρουν μια σπουδαία νίκη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την ήττα της ομάδας του και τα λάθη που «οδήγησαν» σε αυτή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς: «Έπρεπε να κερδίσουμε, δεν το κάναμε, τους δώσαμε τη νίκη. Στο τέλος δεν παίξαμε έξυπνα και δεν εκτελέσαμε καλά τις επιθέσεις μας. Οι Ρόκετς έκαναν ένα μεγάλο επί μέρους σκορ, βρήκαν καλά σουτ κι εμείς κάναμε το αντίθετο.

Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά στην κυκλοφορία της μπάλας. Η μπάλα κολλούσε στα χέρια μας και οι αποστάσεις δεν ήταν καλές. Έπρεπε να παίξουμε με τον ίδιο ρυθμό που είχαμε στα τρία πρώτα δωδεκάλεπτα. Οι Ρόκετς έπαιξαν πιο έξυπνα στο τέλος. Αν το κάναμε εμείς, θα κερδίζαμε.

Αύριο έχουμε ένα ακόμη ματς, μια ευκαιρία να εξιλεωθούμε. Δεν μπορούμε να χάσουμε δεύτερο παιχνίδι στη σειρά».



Για τις δύο χαμένες βολές του ενάμιση λεπτό πριν το τέλος: «Το δύσκολο είναι να πας στις βολές. Από εκεί και πέρα, είναι θέμα δουλειάς. Προσπαθώ να εκτελώ όσες περισσότερες μπορώ, πριν την προπόνηση, μετά την προπόνηση. Όσο δουλεύεις, θα μπουν».