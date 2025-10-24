Μυθικοί Κάρι και Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έκριναν τις «τιτανομαχίες» με Γιόκιτς, Γκόρντον και Ιντιάνα

Οnsports Τeam

Δύο σπουδαίες αναμετρήσεις που κρίθηκαν στην παράταση περιελάμβανε το μενού της βραδιάς στο NBA.

Στη σκιά του μεγάλου σκανδάλου που έχει ξεσπάσει στο NBA, διεξήχθησαν δύο σπουδαία ματς τα ξημερώματα της Παρασκευής (24/10).

Ο Στεφ Κάρι σημείωσε 42 πόντους και οδήγησε τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στη νίκη με 137-131 επί των Ντένβερ Νάγκετς στην παράταση στο Σαν Φρανσίσκο, παρά την εκπληκτική εμφάνιση του Άαρον Γκόρντον, ο οποίος πέτυχε ρεκόρ καριέρας με 50 πόντους (10/11 τρίποντα).

Ο Κάρι ισοφάρισε στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας με τρίποντο από τα 10 μέτρα και στη συνέχεια, μαζί με τους Άλ Χόρφορντ και Τζίμι Μπάτλερ, «καθάρισε» το ματς στην παράταση. Ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 21 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ, για τους φιλοξενούμενους φτάνοντας το τρίτο συνεχόμενο triple-double σε πρεμιέρα σεζόν.

Για το Γκόλντεν Στέιτ, ο Μπάτλερ είχε 21 πόντους, ο Ντρέιμοντ Γκριν 13 με 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ οι Κουμίνγκα (14), Χόρφορντ (13), Ποντζιέμσκι (11) και Χιλντ (11) ολοκλήρωσαν επίσης με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ είχε 25 πόντους και 10 ασίστ για το Ντένβερ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-31, 61-70, 94-94, 120-120, 137-131 (παρ.)

ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ: Μπάτλερ 21 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κουμίνγκα 14 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γκριν 13 (2/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Ποντζίεμσκι 11 (2/6 τρίποντα), Κάρι 42 (6/12 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Χιλντ 11 (1/7 τρίποντα), Πέιτον 6, Χόρφορντ 13 (3/4 τρίποντα), Ρίτσαρντ 6 (1/4 τρίποντα)

ΝΑΓΚΕΤΣ: Τζόνσον 5 (1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Γκόρντον 50 (10/11 τρίποντα), Γιόκιτς 21 (2/13 τρίποντα, 13 ριμπάουντ, 10 ασίστ), Μπράουν 6 (4 ριμπάουντ), Χάρνταγουεϊ 10 (2/5 τρίποντα), Μπράουν 4, Γουότσον 2, Βαλαντσιούνας 8, Τζόουνς

Έγραψε Ιστορία ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

Στην Ιντιάνα, ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πέτυχε 55 πόντους (ρεκόρ καριέρας), και οδήγησε τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ σε νίκη με 141-135 ύστερα από δύο παρατάσεις απέναντι στους Πέισερς, σε... ριμέικ των περυσινών τελικών του ΝΒΑ.

Ο Καναδός σταρ είχε 15/31 σουτ και 23/26 βολές, ενώ με δύο εύστοχες βολές στα 22,5’’ πριν από τη λήξη «κλείδωσε» τη νίκη. Ο Έιτζεϊ Μίτσελ πρόσθεσε 26 πόντους από τον πάγκο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρώτη παράταση.

Για τους Πέισερς, ο Μπένεντικτ Μάθουριν σημείωσε 36 πόντους με 11 ριμπάουντ, ενώ ο Πασκάλ Σιάκαμ είχε 32 πόντους, 15 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Οι Νέσμιθ και Σέπαρντ αποβλήθηκαν με φάουλ, ενώ ο Σιάκαμ είχε στείλει το ματς στην παράταση με σουτ στα 6,8’’ πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-22, 47-54, 78-81, 113-113, 124-124 (παρ.), 135-141 (2η παρ.)

ΠΕΙΣΕΡΣ: Νίσμιθ 5 (7 ριμπάοτυντ), Σιάκαμ 32 (3/6 τρίποντα, 15 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τζάκσον, Μαθούριν 36 (3/8 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Νέμπχαρντ 4, Τόπιν 20 (0/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Πίτερ 3 (1/2 τρίποντα), Σέπαρντ 15 (3/7 τρίποντα), Χαφ 5, Γουόκερ 13 (1/5 τρίποντα), Μπράντλεϊ 2, Φέρφι

ΘΑΝΤΕΡ: Γουίγκινς 23 (5/9 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Χόλμγκρεν 15 (12 ριμπάουντ), Χάρτενσταϊν 5 (14 ριμπάουντ), Ντορτ 7 (8 ριμπάουντ), Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 55 (2/7 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπαρνχάιζερ 2, Γουίλιαμς 5, Μίτσελ 26 (4 ασίστ), Ντιένγκ, Γιάνγκμπλαντ 3, Κάρλσον