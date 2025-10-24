Σκάνδαλο στο NBA: Πώς λειτουργούσε η Cosa Nostra, η εμπλοκή του Ροζίερ και το Μπακς-Λέικερς

Οnsports Τeam

Η ιταλική μαφία της Νέας Υόρκης έχει εμπλοκή στο νέο σκάνδαλο στο NBA.

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από το μεγάλο σκάνδαλο που έχει ταράξει το NBA εδώ και ένα 24ωρο!

Όπως προκύπτει από το FBI, πίσω από το δίκτυο των στημένων αγώνων και των παράνομων στοιχημάτων βρίσκεται η Cosa Nostra. Και συγκεκριμένα τρεις από τις πέντε οικογένειες που ελέγχουν την ιταλική μαφία. Οι «φαμίλιες» Μπονάνο, Τζενοβέζε και Γκαμπίνο!

Το NBA είναι συγκλονισμένο από τις συλλήψεις των Τσόνσι Μπίλαπς, Τέρι Ροζίερ και Ντέιμον Τζόουνς, οι οποίοι εμπλέκονται σε δύο παράλληλες υποθέσεις παράνομου στοιχηματισμού.

Η πρώτη υπόθεση, που έχει την κωδική ονομασία «Operation Nothing But Bet», αφορά έξι κατηγορούμενους που φέρονται να χρησιμοποίησαν εσωτερική πληροφόρηση και σε ορισμένες περιπτώσεις να αλλοίωσαν την απόδοσή τους ώστε να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των αγώνων.

Η δεύτερη υπόθεση περιλαμβάνει 31 κατηγορούμενους που συμμετείχαν σε στημένες παρτίδες πόκερ, με τεχνολογικά μέσα όπως φακούς επαφής και τραπέζια με ακτίνες Χ, τα οποία επέτρεπαν στους παίκτες να διαβάζουν τα χαρτιά των αντιπάλων τους.

Η εμπλοκή του Τέρι Ροζίερ και του Τσόνσι Μπίλαπς

Από την έρευνα του FBI, προκύπτει ότι ο Τέρι Ροζίερ, στις 23 Μαρτίου του 2023 -όταν αγωνιζόταν στους Σάρλοτ Χόρνετς- ενημέρωσε άτομα του κύκλου του ότι θα αποχωρούσε πρόωρα από τον αγώνα λόγω τραυματισμού.

Μέσω αυτή της πληροφορίας, το κύκλωμα φέρεται να εξασφάλισε 10.000 δολάρια σε κέρδη, με τον έμπειρο γκαρντ να αντιμετωπίζει σοβαρότατες κατηγορίες.

Ενώ το όνομα του Τσόνι Μπίλαπς δεν εμφανίζεται στο κατηγορητήριο για τα στημένα στοιχήματα, το προφίλ του αναφερόμενου «συνωμότη 8» τον ταυτίζει από κάθε άποψη: παίκτης από το 1997 έως το 2014, προπονητής από το 2021, που ζει στο Όρεγκον.

Στις 24 Μαρτίου 2023, ο «Συνωμότης 8» μετέδωσε την πληροφορία ότι αρκετοί βασικοί παίκτες του Πόρτλαντ δεν θα έπαιζαν στον αγώνα εναντίον των Σικάγο Μπουλς. Αυτή η πληροφορία στην συνέχεια κοινοποιήθηκε στο δίκτυο, με αποτέλεσμα στοιχήματα 100.000 δολαρίων σε μια ήττα των Τρέιλ Μπλέιζερς, τα οποία τελικά επαληθεύθηκαν (124-96).

Πώς γινόταν η απάτη

Οι αρχές εντόπισαν τουλάχιστον επτά αγώνες του NBA, μεταξύ Φεβρουαρίου 2023 και Μαρτίου 2024, που θεωρούνται ύποπτοι, ενώ οι βασικές τακτικές του κυκλώματος περιελάμβαναν: Εικονικούς τραυματισμούς, με παίκτες να αποσύρονται πρόωρα από αγώνες για να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα. Στημένα παιχνίδια πόκερ, όπου πρώην επαγγελματίες αθλητές προσκαλούσαν ανυποψίαστους παίκτες σε «τραπέζια-παγίδες» όπου όλοι, ακόμη και ο dealer, ήταν στο κόλπο. Ειδικό εξοπλισμό-φακούς επαφής με ενσωματωμένες ενδείξεις, προσημειωμένες τράπουλες και τραπέζια με ακτίνες Χ. Ξέπλυμα χρημάτων, μέσω στοιχημάτων σε πλατφόρμες που λειτουργούσαν με κρυπτονομίσματα και ψεύτικες εταιρείες.

Σύμφωνα με το FBI, τα κέρδη από αυτές τις επιχειρήσεις ήταν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι κρίσιμο ρόλο έπαιξαν πληροφορίες για τη διαχείριση των παικτών, όπως πότε θα ξεκουραστούν, ποιοι είναι τραυματίες ή πότε μια ομάδα θα αποσύρει βασικούς παίκτες σε αγώνα που έχει ήδη κριθεί.

Σε ένα πρωτάθλημα όπως αυτό του NBA με αγώνες σχεδόν κάθε μέρα, ακόμη και μια μικρή διαρροή τέτοιας πληροφορίας μπορεί να επηρεάσει τεράστια χρηματικά ποσά στις στοιχηματικές αγορές.

Στην έρευνα και το όνομα του Λεμπρόν Τζέιμς

Δημοσιεύματα στην Αμερική, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τα στοιχεία που δημοσίευσε το FBI, αναφέρουν πως η εμπλοκή του Ντέμιον Τζόουνς έχει να κάνει και με την απουσία του Λεμπρόν Τζέιμς από ένα παιχνίδι. Στις 9 Φεβρουαρίου του 2023, πριν την αναμέτρηση των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Μιλγουόκι Μπακς, ο Τζόουνς, έδωσε την «πληροφορία» περί μη χρησιμοποίησης ενός παίκτη.

«Βάλε ένα μεγάλο στοίχημα στο Μιλγουόκι απόψε πριν βγει η πληροφορία! Ο [Παίκτης 3] δεν παίζει απόψε. Βάλε αρκετά στοιχήματα ώστε ο Τζόουνς να μπορεί να φάει τώρα!!!», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα που είχε στείλει.

Αν και η κατηγορία δεν κατονομάζει ποιος ήταν ο «Παίκτης 3», ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, Λεμπρόν Τζέιμς, δεν είχε παίξει σε εκείνον τον αγώνα. Το FBI ισχυρίζεται ότι η πληροφορία που έδωσε ο Τζόουνς δεν ήταν δημόσια όταν την αποκάλυψε. Εκείνη την εποχή εργαζόταν στο σταφ των Λέικερς.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, χαρακτήρισε την απάτη ασύλληπτη σε έκταση και οργάνωση, τονίζοντας ότι η έρευνα καλύπτει όχι μόνο παράνομο στοιχηματισμό, αλλά και ξέπλυμα χρήματος και απάτες με κρυπτονομίσματα.

«Οι κατηγορούμενοι κρύφτηκαν πίσω από πολυπλοκότητα, χρήμα και επιρροή, πιστεύοντας ότι αυτό θα τους προστατεύσει από τη δικαιοσύνη», είπε ο Πατέλ, προσθέτοντας πως «υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε τέτοια φαινόμενα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λογοδοτήσουν στο δικαστήριο, όπου θα παρουσιαστούν τα αποδεικτικά στοιχεία».