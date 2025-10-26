Ο Μάικλ Τζόρνταν θα ήθελε να πατήσει ξανά παρκέ!

Onsports Team

Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών, δεν έκρυψε τη ζήλεια που αισθάνεται επειδή δεν μπορεί να «ταϊσει» την ανταγωνιστικότητά του, καθώς είναι τόσα χρόνια μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους.

«Μακάρι να μπορούσα να πάρω κάποιο μαγικό χάπι, να βάλω σορτς και να βγω έξω να παίξω σήμερα. Αυτό το είδος ανταγωνιστικότητας είναι που μου δίνει ζωή. Και μου λείπει αυτό το συναίσθημα».

Λόγια-μεταξύ άλλων- του Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος στην εναρκτήρια εκπομπή του NBC, με αφορμή την έναρξη της σεζόν 2025-26 στο ΝΒΑ.

Το NBA επέστρεψε στο NBC αυτή τη σεζόν. Το αμερικανικό δίκτυο δεν είχε μεταδώσει αγώνα NBA εδώ και 23 χρόνια, από τον 4ο αγώνα των τελικών του 2002 μεταξύ των Λος Άντζελες Λέικερς και των Νιου Τζέρσεϊ Νετς.

Ο 62χρονος Air Τζόρνταν, έπαιξε 15 σεζόν στο, 13 με τους Σικάγο Μπουλς σε δύο διαφορετικές θητείες και δύο με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς. Κατάφερε να κερδίσει έξι πρωταθλήματα, μεταξύ 1991 και 1993, και μεταξύ 1996 και 1998, με ένα διάλειμμα ενός έτους τη σεζόν 1993-94, για να αφιερωθεί στο μπέιζμπολ μετά τη δολοφονία του πατέρα του.

Επίσης, άφησε το μπάσκετ το καλοκαίρι του 1998 με το έκτο πρωτάθλημά του, αλλά επέστρεψε το 2001 για να παίξει για την Ουάσινγκτον μέχρι το 2003.

Ο Τζόρνταν έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα στο NBA στις 16 Απριλίου 2003, εναντίον των Φιλαδέλφεια 76ερς.

«Δεν έχω πιάσει μπάλα εδώ και χρόνια. Νοίκιασα ένα σπίτι και ο ιδιοκτήτης είχε γήπεδο μπάσκετ. Μου είπε, “Θέλω να σουτάρεις μια βολή”. Όταν πήγα να σουτάρω τη βολή, ήμουν πιο νευρικός από ποτέ», είπε ο Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος παρέμεινε συνδεδεμένος με το NBA μέχρι το 2023, όταν μετά από 13 χρόνια ως ιδιοκτήτης, πούλησε τους Σαρλότ Χόρνετς για 3 δισεκατομμύρια δολάρια.