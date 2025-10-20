Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ προετοιμάζουν το έδαφος για να… υποδεχθούν τον «Greek Freak» τo 2027!
AP Photo/Kayla Wolf
Οnsports team 20 Οκτωβρίου 2025, 22:39
NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ προετοιμάζουν το έδαφος για να… υποδεχθούν τον «Greek Freak» τo 2027!

Οι Χιτ προετοιμάζουν το έδαφος, έτσι ώστε να είναι σε θέση να… υποδεχθούν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι, το 2027.

Τα σενάρια που θέλουν τον «Greek Freak» μακριά από τους Μπακς συνεχίζονται στο NBA.

Δεν είναι λίγες οι ομάδες που κάνουν τις κινήσεις τους, ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσουν την υπογραφή του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί, αν το επιθυμεί, να μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι του 2027 κι ήδη οι Χιτ προετοιμάζουν το έδαφος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ESPN, το Μαϊάμι προσπαθεί να «χτίσει» ένα νεανικό, όσο και ταλαντούχο ρόστερ, ώστε να γίνει ένας θελκτικός μπασκετικός προορισμός για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Στο στόχαστρο της ομάδας της Φλόριντα είναι κι ο Νίκολα Γιόκιτς, τον οποίο θα επιδιώξουν να αποκτήσουν σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να πείσουν τον «Greek Freak».



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Επεισοδιακό ΔΣ του Ερασιτέχνη για τη Νέα Τούμπα - Λιποθυμία και αναβολή της ψηφοφορίας
17 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Επεισοδιακό ΔΣ του Ερασιτέχνη για τη Νέα Τούμπα - Λιποθυμία και αναβολή της ψηφοφορίας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πέθανε ο φίλαθλος που είχε σηκώσει τον Ντιέγκο Μαραντόνα στους ώμους του στο Μουντιάλ του 1986
32 λεπτά πριν Πέθανε ο φίλαθλος που είχε σηκώσει τον Ντιέγκο Μαραντόνα στους ώμους του στο Μουντιάλ του 1986
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άρης: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ, Λάκης Κλεώπας
1 ώρα πριν Άρης: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ, Λάκης Κλεώπας
NBA
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ προετοιμάζουν το έδαφος για να… υποδεχθούν τον «Greek Freak» τo 2027!
1 ώρα πριν Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ προετοιμάζουν το έδαφος για να… υποδεχθούν τον «Greek Freak» τo 2027!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved