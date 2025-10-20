Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ προετοιμάζουν το έδαφος για να… υποδεχθούν τον «Greek Freak» τo 2027!

AP Photo/Kayla Wolf

Οι Χιτ προετοιμάζουν το έδαφος, έτσι ώστε να είναι σε θέση να… υποδεχθούν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι, το 2027.

Τα σενάρια που θέλουν τον «Greek Freak» μακριά από τους Μπακς συνεχίζονται στο NBA.

Δεν είναι λίγες οι ομάδες που κάνουν τις κινήσεις τους, ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσουν την υπογραφή του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί, αν το επιθυμεί, να μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι του 2027 κι ήδη οι Χιτ προετοιμάζουν το έδαφος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ESPN, το Μαϊάμι προσπαθεί να «χτίσει» ένα νεανικό, όσο και ταλαντούχο ρόστερ, ώστε να γίνει ένας θελκτικός μπασκετικός προορισμός για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Στο στόχαστρο της ομάδας της Φλόριντα είναι κι ο Νίκολα Γιόκιτς, τον οποίο θα επιδιώξουν να αποκτήσουν σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να πείσουν τον «Greek Freak».