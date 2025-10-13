Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

‘Έγραψαν ιστορία οι Αντετοκούνμπο: Ο Άλεξ στους Μπακς! Για πρώτη φορά τρία αδέρφια στην ίδια ομάδα
EPA/GEORGE FREY
Οnsports team 13 Οκτωβρίου 2025, 19:10
NBA

‘Έγραψαν ιστορία οι Αντετοκούνμπο: Ο Άλεξ στους Μπακς! Για πρώτη φορά τρία αδέρφια στην ίδια ομάδα

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο υπέγραψε two – way contract με τους Μιλγουόκι Μπακς, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία του NBA τρία αδέλφια θα παίξουν στην ίδια ομάδα.

Ο Άλεξ γίνεται συμπαίκτης του Γιάννη και του Θανάση, με τα αδέρφια Αντετοκούνμπο να γράφουν ιστορία στο NBA.

Είναι η πρώτη φορά που τρία αδέρφια θα βρεθούν στην ίδια ομάδα του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο! Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, ο οποίος αποχώρησε πριν από λίγες ημέρες από τον Άρη, υπέγραψε συμβόλαιο Two Way με τους Μπακς.

Ο 24χρονος φόργουορντ είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν με τα «Ελάφια», καθώς υπήρξε μέλος της θυγατρικής ομάδας τους στη G-League, Ουινσκόνσιν Χερντ, από το 2022 έως το 2024. Επίσης, έχει φορέσει τις φανέλες των Μούρθια, Ράπτορς 905, Μαζεϊκιάι, Ποντγκόριτσα και ΠΑΟΚ.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι τα αδέρφια Αντετοκούνμπο είχαν αγωνιστεί μαζί στο Skills Challenge του All Star Weekend του 2022, το οποίο είχε γίνει στο Κλίβελαντ.

The Full 2022 NBA #TacoBellSkills Competition ? | 2022 NBA All-Star



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Βρίσκει ρυθμό ο Λαφόν - «Τον κατέστρεψε η Ναντ, τώρα επανήλθε η ηρεμία»
42 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Βρίσκει ρυθμό ο Λαφόν - «Τον κατέστρεψε η Ναντ, τώρα επανήλθε η ηρεμία»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Καρντένας: «Μεγάλη δοκιμασία για μας το παιχνίδι με την Μπιλμπάο»
1 ώρα πριν Καρντένας: «Μεγάλη δοκιμασία για μας το παιχνίδι με την Μπιλμπάο»
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Αισιοδοξία για Πέλκα και Τσάλοφ, αγωνία για Ζίβκοβιτς
2 ώρες πριν ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Αισιοδοξία για Πέλκα και Τσάλοφ, αγωνία για Ζίβκοβιτς
NBA
NBA: Επιστροφή με double double για Γιάννη Αντετοκούνμπο στο φιλικό με Μπουλς
2 ώρες πριν NBA: Επιστροφή με double double για Γιάννη Αντετοκούνμπο στο φιλικό με Μπουλς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved