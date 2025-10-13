‘Έγραψαν ιστορία οι Αντετοκούνμπο: Ο Άλεξ στους Μπακς! Για πρώτη φορά τρία αδέρφια στην ίδια ομάδα

EPA/GEORGE FREY

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο υπέγραψε two – way contract με τους Μιλγουόκι Μπακς, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία του NBA τρία αδέλφια θα παίξουν στην ίδια ομάδα.

Ο Άλεξ γίνεται συμπαίκτης του Γιάννη και του Θανάση, με τα αδέρφια Αντετοκούνμπο να γράφουν ιστορία στο NBA.

Είναι η πρώτη φορά που τρία αδέρφια θα βρεθούν στην ίδια ομάδα του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο! Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, ο οποίος αποχώρησε πριν από λίγες ημέρες από τον Άρη, υπέγραψε συμβόλαιο Two Way με τους Μπακς.

The Milwaukee Bucks are signing Alex Antetokounmpo to a two-way NBA deal, joining older brothers Giannis and Thanasis, Octagon's Alex Saratsis tells ESPN. This marks the first time in NBA history that three brothers are on active roster contracts with the same team. pic.twitter.com/X7JdTURinQ — Shams Charania (@ShamsCharania) October 13, 2025

Ο 24χρονος φόργουορντ είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν με τα «Ελάφια», καθώς υπήρξε μέλος της θυγατρικής ομάδας τους στη G-League, Ουινσκόνσιν Χερντ, από το 2022 έως το 2024. Επίσης, έχει φορέσει τις φανέλες των Μούρθια, Ράπτορς 905, Μαζεϊκιάι, Ποντγκόριτσα και ΠΑΟΚ.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι τα αδέρφια Αντετοκούνμπο είχαν αγωνιστεί μαζί στο Skills Challenge του All Star Weekend του 2022, το οποίο είχε γίνει στο Κλίβελαντ.