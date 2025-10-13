Ομάδες

NBA: Επιστροφή με double double για Γιάννη Αντετοκούνμπο στο φιλικό με Μπουλς
Onsports Team 13 Οκτωβρίου 2025, 19:59
NBA / Μιλγουόκι Μπακς / Σικάγο Μπουλς

NBA: Επιστροφή με double double για Γιάννη Αντετοκούνμπο στο φιλικό με Μπουλς

Την πρώτη του εμφάνιση στην περίοδο της προετοιμασίας των Μιλγουόκι Μπακς έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος είχε double double και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη 127-121 επί των Μπουλς στο φιλικό.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ πάτησε το παρκέ για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της pre-season του NBA, αφού το προηγούμενο διάστημα ταλαιπωρήθηκε από τον κορονοϊό. Ο «Greek Freak» έδωσε το «παρών» για 21 λεπτά, τελειώνοντας το ματς με double double.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 13 πόντους, με 6/10 δίποντα, 1/2 βολές, ενώ ακόμα κατέβασε 10 ριμπάουντ και μοίρασε και 3 ασίστ. Πάντως, πρώτοι σκόρερ για τα «Ελάφια» ήταν οι Μάιλς Τέρνερ και Κάιλ Κούζμα με 19 πόντους, ενώ εκτός ροτέισον έμεινε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Από την άλλη, για τους Μπουλς πρώτος σκόρερ ήταν ο Άγιο Ντοσούνμου με 22 πόντους, ενώ 19 σημείωσε ο Μάτας Μπουζέλις και 14 είχε ο Τζος Γκίντεϊ, με 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ.



