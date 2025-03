Γιάννης Αντετοκούνμπο: Με τριπλ νταμπλ του «Greek Freak» οι Μπακς νίκησαν στην Ατλάντα

Το Μιλγουόκι πέρασε (127-121) από την Ατλάντα, έπειτα από ένα άκρως αμφίρροπο ματς, όπου το προβάδισμα άλλαξε χέρια 26 φορές κι υπήρξαν 27 ισοπαλίες.

Στο τέλος χαμογέλασαν τα «Ελάφια» με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποτελεί βασικό λόγο γι’ αυτό, ενώ καθοριστική παρουσία είχε κι ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ.

Ο «Greek Freak» σημείωσε το έκτο τριπλ νταμπλ του την τρέχουσα σεζόν, έχοντας 26 πόντους (9/15 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 8/12 βολές), 11 ριμπάουντ, 10 ασίστ, ένα κλέψιμο και 3 λάθη ενώ ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ έβαλε 12 πόντους στην τέταρτη περίοδο.

